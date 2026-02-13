Denisse Novoa fue eliminada por Wilmarie Negrón en Exatlón Estados Unidos

Denisse Novoa, “La Pantera”, fue eliminada anoche, en una competencia en donde las mujeres fueron las que sostuvieron mayoritariamente el resultado a favor del equipo azul en “Exatlón Estados Unidos“. La competidora que más puntos sumó para su team fue Wilmarie Negrón. Anoche, ni Emmanuel “Plátano Power” ni Kelvin Noé Rentería aportaron puntos significativos.

Cerraron el circuito con un empate, lo que significó un duelo de relevos. Emmanuel perdió contra Dan Pastrana, lo que significó la sentencia de Negrón.

La eliminación se jugó con Dennise versus Wilmarie; la boricua ganó y Novoa se quedó en la etapa de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”. Previo a este resultado, ya habíamos comentado que se ha ido filtrando el orden de eliminación previo a la final. De momento, previo al lunes 16 de febrero, sabemos que “Plátano Power” será eliminado por Dan Pastrana. Mientras que Viviana Michelle también será eliminada el domingo a manos de “La Leona Boricua”.

Si esto se cumple a cabalidad, la final de hombres y mujeres quedará de la siguiente manera: Dan vs. Vaquero y Anissa vs. Wilmarie.

En entrevista con el programa “Hoy Día”, Denisse aseguró que ama ser parte de Exatlón y que, aunque se visualizaba levantando ese trofeo, entiende que las cosas pasan por una razón. Agregó que está dispuesta a regresar a las arenas, porque disfruta mucho con la rutina de correr cada circuito, aunque de momento pretende descansar todo lo que pueda.

Sobre el futuro de varios participantes de este reality de competencias, te podemos adelantar que varios de ellos podrían ser parte de la nueva temporada de “Top Chef VIP 5” este año.

