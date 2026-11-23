La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para impedir la aplicación de una norma que eliminaría las ayudas federales de vivienda a familias con integrantes indocumentados. La medida podría dejar sin apoyo habitacional a más de 78,000 personas en Estados Unidos, entre ellas decenas de miles de niños con ciudadanía estadounidense.

La acción judicial, presentada junto con otros 21 fiscales generales ante un tribunal federal de Massachusetts, cuestionó una nueva disposición del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que condicionó los subsidios a que todos los miembros de una familia acreditaran su ciudadanía o un estatus migratorio elegible.

De acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, la normativa podría afectar a unas 20,000 familias de estatus migratorio mixto, integradas por ciudadanos estadounidenses, residentes legales y personas que no cumplen los requisitos migratorios para recibir asistencia federal.

La disposición eliminó un mecanismo vigente durante casi 30 años que permitió a estas familias acceder a subsidios calculados únicamente sobre los integrantes que reunían las condiciones legales para recibirlos.

A new @HUDgov rule would cut off housing assistance from thousands of U.S. citizens, most of them children, because they live with immigrant loved ones.



I'm suing. No family should have to choose between a home and keeping their family together. — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 23, 2026

Conocido como sistema de prorrateo, este procedimiento redujo las ayudas en función del número de beneficiarios elegibles, sin obligar a los demás miembros del hogar a abandonar la vivienda.

La nueva regla cambió ese criterio y estableció que una familia perdería completamente el subsidio si alguno de sus integrantes carecía de la condición migratoria exigida.

Según las estimaciones del propio HUD, unas 78,100 personas resultarían afectadas, de las cuales aproximadamente 55,000 cumplían plenamente los requisitos para recibir asistencia habitacional. La mayoría de estos beneficiarios eran menores de edad.

La fiscal James cuestionó las consecuencias de la medida y advirtió que agravaría la crisis de vivienda que enfrentaba Estados Unidos.

“Dado que nuestro país ya atraviesa una crisis de vivienda, es indignante que el gobierno federal expulse a más familias de sus hogares. Esta regla va en contra de los valores de nuestra nación y del propósito mismo de estos programas habitacionales”, declaró la funcionaria.

La fiscal sostuvo que ninguna familia debería verse obligada a elegir entre conservar su casa y permanecer junto a sus seres queridos.

La demanda también cuestionó los nuevos requisitos de verificación migratoria, que obligarían a todos los ciudadanos estadounidenses beneficiarios de estos programas a proporcionar su número de Seguridad Social y comprobar su ciudadanía mediante una base de datos federal.

Los fiscales advirtieron que este mecanismo podría perjudicar incluso a personas nacidas en Estados Unidos, debido a errores en los registros o dificultades para presentar documentos oficiales.

El impacto sería especialmente significativo en Nueva York, donde aproximadamente 2,540 familias de estatus migratorio mixto podrían perder sus viviendas subsidiadas.

La Fiscalía señaló que la ciudad contaba con cerca de 12,100 unidades de alojamiento temporal para familias, pero que normalmente solo unos cuantos cientos permanecían disponibles cada noche. Un incremento de los desalojos podría saturar aún más esta red de albergues.

Los gobiernos estatales también enfrentarían mayores costos por la atención de las personas desplazadas. Según las estimaciones citadas por la Fiscalía, proporcionar alojamiento temporal podría representar entre 20,000 y 50,000 dólares anuales por persona.

En el ámbito jurídico, los demandantes argumentaron que la nueva disposición contravino la legislación federal y excedió las facultades del HUD, debido a que el Congreso había reconocido expresamente el derecho de las familias de estatus mixto a recibir asistencia proporcional.

La coalición también sostuvo que la medida violó la Ley de Procedimiento Administrativo y solicitó al tribunal que declarara ilegal la norma, la anulara e impidiera su aplicación.

En la demanda participaron los fiscales generales de California, Arizona, Colorado, Nueva Jersey, Washington y otros estados, además del Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania.

Sigue leyendo: