Una mujer hispana hospitalizada agradeció a Dios por sobrevivir al accidente de atropello que ocurrió el 10 de noviembre en el que fallecieron tres mujeres vendedoras ambulantes en el exterior de la estación de Metro de North Hollywood por un hombre acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

Sylvia Figueroa, madre de seis hijos, se recupera en el Northridge Hospital Medical Center de las lesiones que sufrió en el percance, con varias fracturas, dificultades respiratorias y una lesión grave en la cabeza.

“Tenía miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Estaba aterrada porque no sabía qué había ocurrido. Gracias a Dios sigo viva“, declaró Sylvia, en una entrevista con la cadena KTLA.

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Debido a sus heridas, Sylvia Figueroa permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, la mujer latina enfrenta el largo camino de la recuperación física.

Figueroa fue una de las dos mujeres que sobrevivió al atropello, que ocurrió aproximadamente a las 5:55 p.m. del 10 de noviembre cerca de la intersección de Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard.

Una camioneta Toyota Sienna blanca circulaba a gran velocidad y en un momento el vehículo se desvió hacia la acera e impactó contra un puesto de vendedores ambulantes de comida, a unos pasos de la entrada a la estación de Metro de North Hollywood.

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Por el accidente, tres vendedoras ambulantes fallecieron, que fueron identificadas por la fiscalía de Los Ángeles como Teodora Villalobos, de 57 años; Maria Peck, de 73, y Franceska Esker, de 39 años.

Además de Figueroa, también sobrevivió al atropello Sandra González, quien permanece hospitalizada. Las hijas de la vendedora ambulante crearon una página de GoFundMe para recibir donaciones que les ayuden a pagar los gastos médicos.

Las dos hijas de González mantienen abierto el puesto de comida ambulante de su madre para obtener recursos, mientras su madre continúa con su recuperación en el hospital.

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Figueroa relató que los momentos posteriores tras recuperar la consciencia estuvieron llenos de incertidumbre, aunque más tarde se sintió abrumada por la gratitud al despertar y ver que estaba su familia a su lado.

Sin embargo, el momento triste para Sylvia llegó después de enterarse de la muerte de las tres vendedoras ambulantes en el atropello de North Hollywood.

Sylvia se refirió a Teodora Villalobos como Doris, madre de tres hijos, quien llevaba unos 20 años vendiendo perritos calientes cerca de la estación de Metro.

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Figueroa mencionó que Doris la había ayudado durante el tiempo difícil en que no tenía hogar.

“Era una mujer muy buena. Me ayudó porque no tenía hogar. Yo la ayudaba a vender perritos calientes y a recoger sus cosas“, expresó Sylvia Figueroa.

En el lugar donde ocurrió el atropello, en North Hollywood, permanece un altar, con veladoras, flores y fotografías, en memoria de las tres vendedoras ambulantes que fallecieron el 10 de noviembre.

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De acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles, el conductor fue identificado como Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village, quien fue arrestado la madrugada del 11 de noviembre.

La fiscalía alega que Demianenko tenía niveles de alcohol en la sangre que eran tres veces superior al límite legal de California, que es del 0.08%.

Por el accidente, el residente de Valley Village fue acusado de tres cargos graves de homicidio y dos cargos graves de conducir alcoholizado. Demianenko permanece bajo arresto con una fianza de $6 millones de dólares.

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El conductor acusado tiene programada su audiencia para comparecer ante un juez para el 16 de diciembre de 2026.

Mientras continúa recuperándose en el hospital, Sylvia Figueroa declaró estar agradecida con Dios por estar viva, pero exigió que se rindan cuentas por las consecuencias que dejó el percance vehicular.

“Miren dónde estoy, en la cama de un hospital, con dificultades para respirar, pero sigo viva. Tiene que pagar por lo que hizo”, expresó Figueroa.

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Se creó una página de GoFundMe para la recaudación de donaciones en favor de Sylvia Figueroa, quien también enfrenta altas facturas hospitalarias y futuros gastos para su rehabilitación.

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