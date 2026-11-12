Conductor involucrado en atropello de North Hollywood podría ser acusado de asesinato

El conductor involucrado en el atropello que ocurrió el martes 10 de noviembre en North Hollywood, en el que fallecieron tres vendedoras ambulantes, podría enfrentar cargos de asesinato, declaró este jueves el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó al acusado como Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village, quien no tiene antecedentes penales conocidos en el condado de Los Ángeles.

Demianenko permanece bajo custodia acusado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) cuando mató a tres mujeres vendedoras ambulantes y causó lesiones a dos mujeres más, tras atropellarlas en la intersección de North Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard, justo enfrente de la estación de Metro de North Hollywood.

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El hombre fue arrestado la madrugada del miércoles por presuntamente conducir ebrio, pero la fiscalía de Los Ángeles todavía no ha presentado cargos en su contra.

Hochman mencionó que su oficina está esperando que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) presente su informe en relación con el accidente del martes en North Hollywood.

“Una vez que tengamos el informe, podremos contar con muchos más datos clave sobre la velocidad, el alcohol. Probablemente lo desglosarán en un análisis minuto a minuto de lo que realmente sucedió”, declaró Hochman a los medios de comunicación.

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Entonces, se le preguntó al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles si el conductor sospechoso podría ser acusado de asesinato.

“En cualquier situación en la que una persona muere a manos de otra, ¿existe siempre esa posibilidad? Claro que sí. Pero no voy a opinar sobre si presentaremos cargos por asesinato o no, porque cuando lo hacemos, nos basamos estrictamente en las pruebas y la ley”, respondió Hochman.

Residentes de Valley Village se mostraron consternados por la situación en que se encuentra uno de sus vecinos, involucrado en el percance de North Hollywood.

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Thomas Areas, residente del vecindario de Los Ángeles, dijo que Demianenko se mudó a Valley Village procedente de Ucrania desde hace varios años y mencionó que el sujeto llevaba una vida tranquila.

“Únicamente lo veía cuando se iba al trabajo en auto, cuando recoge el correo o cuando regresa por la tarde de sus paseos con su esposa”, expresó Areas.

El LAPD dijo que Demianenko conducía una camioneta Toyota Sienna blanca a una velocidad excesiva sobre Lankershim Boulevard cuando el vehículo SUV se desvió hacia la derecha, subió la acera y atropelló a vendedores ambulantes y peatones.

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Demianenko tuvo que ser rescatado del vehículo por los bomberos y fue trasladado a un hospital. Horas después, durante la madrugada del miércoles, el LAPD informó que el hombre había sido arrestado por sospecha de conducir alcoholizado.

Se coloco un memorial en memoria de las tres vendedoras ambulantes que fallecieron, de las cuales dos han sido identificadas como Teodora Villalobos, de 57 años, y María Peck, de 73. Las dos mujeres lesionadas que fueron hospitalizadas, de unos 50 años, no han sido identificadas y las autoridades únicamente las describieron como hispanas.

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