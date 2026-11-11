Hombre acusado de matar a tres vendedoras ambulantes hispanas en Los Ángeles es arrestado por sospecha de DUI

Un hombre acusado de matar por atropello a tres mujeres hispanas y causar lesiones a otras dos personas, la tarde de este martes en North Hollywood, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas (DUI), confirmó este miércoles el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:55 p.m. de este martes 10 de noviembre de 2026 en la cuadra 5300 de North Lankershim Boulevard, cerca de la intersección de Chandler Boulevard, en el área de la estación de Metro de North Hollywood.

El conductor de un vehículo SUV blanco, identificado como Ihor Demianenko, de 61 años, circulaba en dirección sur por Lankershim Boulevard cuando se subió a la acera y se estrelló contra un puesto donde mujeres vendedoras ambulantes hispanas ofrecían café, tamales, perritos calientes y pasteles.

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Tres mujeres, descritas por el LAPD como hispanas, fallecieron en el lugar. El LAPD no hizo pública la identidad de las víctimas, pero informó que tenían 40, 53 y 69 años.

Algunos testigos dijeron que al menos dos de las tres personas que murieron eran vendedores ambulantes de comida que llevaban varios años trabajando en el área de la estación de Metro en North Hollywood.

Destrozos por el percance contra el puesto ambulante de comida frente a la estación de North Hollywood. Crédito: David Swanson | AP

Las otras dos víctimas del atropello, también mujeres hispanas de entre 50 y 55 años, según LAPD, fueron trasladadas a un hospital. La noche del martes se reportaban en condición grave, sin que se tenga una actualización sobre su estado de salud.

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El LAPD dijo que Demianenko tuvo que ser rescatado del SUV, y que se encontraba en estado de shock antes de ser enviado a un centro médico.

El percance provocó una respuesta de emergencia masiva durante la hora pico de la tarde en una de las conexiones más transitadas de Metro. La estación de North Hollywood es una terminal de la concurrida Línea B de tren, mientras que la Línea G del autobús es una ruta fundamental que da servicio al Valle de San Fernando.

Durante la madrugada, el hombre de 61 años fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, un delito grave. Permanece bajo custodia con una fianza de más de $6 millones de dólares.

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Aunque todavía se desconoce la causa oficial del accidente, las autoridades no habían descartado de inmediato la posibilidad de que pudiera ser intencional.

“No sabemos si fue intencional o si fue un accidente“, declaró el capitán Warner Castillo, del LAPD, durante una conferencia de prensa la noche del martes.

Otro oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles mencionó que algunas imágenes de baja calidad, que obtuvieron momentos después del incidente, parecían mostrar que el conductor del SUV blanco intentaba esquivar otro vehículo.

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“Parecía que la camioneta estaba esquivando a otro vehículo cuando se subió a la acera a bastante velocidad“, expresó el capitán Johnny Smith.

Después del incidente, acudió al lugar el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Los investigadores tienen el video. Lo reproducirán en cámara lenta y lo analizarán fotograma por fotograma para determinar qué fue lo que ocurrió“, afirmó McDonnell.

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El jefe del LAPD aseguró que la investigación del accidente en North Hollywood será prolongada, pero minuciosa.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se pronunció sobre el accidente en North Hollywood con una declaración que publicó en las redes sociales.

“Hoy, una camioneta SUV se subió a la acera cerca de la estación de Metro de North Hollywood, atropellando a un grupo de vendedores ambulantes y peatones. Lamentablemente, los informes preliminares indican que tres personas perdieron la vida otras resultaron heridas“, expresó Bass.

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“Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar y mi oficina está coordinando estrechamente con los departamentos municipales mientras las autoridades trabajan para determinar las causas de este terrible incidente. Me solidarizo con las familias de todos los afectados. Seguiremos informando a medida que tengamos más información”, añadió.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, también se unió a las voces de consternación por el fatal accidente en North Hollywood.

“Estoy consternada por la trágica pérdida de vidas en North Hollywood y mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados por este devastador incidente. También pienso en quienes resultaron gravemente heridos y espero su pronta recuperación durante este difícil momento”, expresó Barger en un comunicado.

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La supervisora mencionó que es necesario comprender con exactitud qué fue lo que sucedió y qué provocó este percance.

Durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, no había vendedores ambulantes de comida en el área de la estación de Metro de North Hollywood.

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