Hombre acusado de conducir alcoholizado en atropello en el que fallece una mujer hispana en Ventura

Un hombre fue acusado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol en el atropello en el que falleció una mujer hispana en el condado de Ventura.

La víctima fue identificada como Linda Marrón, quien falleció a causa de las lesiones que sufrió mientras caminaba en la ciudad de Oxnard.

La fiscalía de distrito del condado de Ventura acusó a Jan Grissinger, de 53 años y residente de Port Hueneme, de encontrarse alcoholizado mientras conducía, y atropelló a la mujer tras no respetar una luz roja de un semáforo.

Sigue leyendo: Mujer arrestada por atropello con fuga en el que murió un hispano en Los Ángeles

Grissinger fue acusado en relación con el atropello que ocurrió aproximadamente a las 10:53 p.m. del 22 de octubre de 2026 en la intersección de East González Road y Snow Avenue.

De acuerdo con los investigadores, Grissinger arrolló a Linda Marrón, cuando la víctima estaba cruzando la intersección por un paso peatonal, antes de escapar, en un percance tipo hit and run.

Las autoridades dijeron que el conductor sospechoso de DUI, a pesar de saltarse la luz roja del semáforo y de atropellar a la mujer, siguió conduciendo sin detenerse para verificar el estado de salud de la víctima, quien falleció a causa de las heridas.

Sigue leyendo: Conductor presuntamente ebrio atropella a ciclistas en San Bernardino y deja dos muertos

Grissinger siguió su camino durante varias millas hasta que impactó su vehículo contra una valla, de acuerdo con información de los fiscales.

Grissinger fue arrestado posteriormente y fue acusado de homicidio vehicular grave bajo los efectos del alcohol, abandonar el lugar de un accidente que causó lesiones, conducir bajo los efectos del alcohol causando la muerte, y abandonar el lugar de un accidente.

Grissinger permanece bajo custodia de las autoridades con una fianza fijada en $50,000 dólares.

Sigue leyendo: Un hombre en scooter muere atropellado por dos vehículos que huyeron en Los Ángeles

Ante un tribunal, el sospechoso se declaró no culpable de todos los cargos. La audiencia preliminar está programada para el 5 de noviembre de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

Sigue leyendo:

· Atropello en Los Ángeles deja un joven muerto y a su hermana gravemente herida

· Dos personas atropelladas en toma de control de calle en Los Ángeles

· Sospechoso detenido por choque en el que murieron hispano y sobrino en Los Ángeles