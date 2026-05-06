Sospechoso detenido por choque en el que murieron hispano y sobrino en Los Ángeles

Un sospechoso fue arrestado en relación con el accidente en el que fallecieron un hombre hispano y su sobrino de 14 meses, que ocurrió en la madrugada de este domingo en el oeste de Los Ángeles.

La División de Tráfico Oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tendría desde este miércoles bajo custodia a un hombre, que presuntamente estaría relacionado con el incidente tipo hit and run en Playa del Rey, sin proporcionar más detalles, dijo la cadena ABC.

De acuerdo con el LAPD, el percance automovilístico ocurrió a las 4:34 a.m. del domingo en la cuadra 6800 de Vista del Mar Avenue, cerca de la intersección con Culver Boulevard.

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Una familia de tres adultos y un niño hispanos acababa de disfrutar de un convivio durante la noche en Playa del Rey, y cuando apenas se dirigían a su casa, el conductor de un Jeep blanco, que se dio a la fuga, se estrelló contra la camioneta BMW en la que viajaban.

Por el impacto, Oswaldo Sandoval, de 25 años, y su sobrino Roger, de 14 meses, fallecieron a causa de las heridas en el lugar del accidente.

El hermano de Oswaldo, Óscar Sandoval, quien estaba al volante de la camioneta BMW, sufrió algunas lesiones, mientras que su hermana de 15 años permanece hospitalizada en estado crítico.

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Según relató Óscar, se encontraba al volante de la camioneta en el momento en que un Jeep blanco, que circulaba a gran velocidad, los impactó por el lado del pasajero en la intersección de Vista del Mar Avenue y Culver Boulevard, en Playa del Rey.

Óscar Sandoval no dudó en declarar que el conductor del Jeep blanco tenía toda la intención de impactarlos.

Testigos del percance dijeron que el conductor sospechoso descendió de su vehículo y se dio a la fuga a pie a toda velocidad.

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Sandoval mencionó que intentó dar alcance al sospechoso, pero la fractura de una costilla se lo impidió.

Cuando regresó a la camioneta accidentada, se percató de las graves heridas que tenían su hijo Roger y su hermano Oswaldo. Ambos perdieron la vida en el lugar del percance.

La familia Sandoval creó una página de GoFundMe para solicitar a los miembros de la comunidad apoyo económico para afrontar los gastos de la doble tragedia.

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“Mi hijo y mi nieto fallecieron inesperadamente, y mi corazón está destrozado mientras intento asimilar esta pérdida inimaginable“, escribió Elba Sandoval, madre de Oswaldo, en la página de donaciones.

Elba Sandoval expresó que la pérdida de dos seres queridos, con tan poca diferencia de tiempo, la ha sumido en un profundo dolor mientras enfrenta desafíos que jamás había imaginado.

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