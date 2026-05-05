Madre e hijos se refugian en un baño tras allanamiento a su casa en Los Ángeles

Una madre y sus hijos se refugiaron en un baño de su residencia después de que un sospechoso irrumpió en su propiedad en el vecindario de Beverlywood la noche de este lunes, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con los oficiales del LAPD, el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:30 p.m. en la cuadra 1500 de Rexford Drive.

Según los informes, cuando la madre se percató de la irrupción del sospechoso, tomó a sus hijos y se escondió en el baño, desde donde se comunicó con el 911. En ningún momento, la familia tuvo contacto alguno con el presunto intruso.

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Se desconoce por cuánto tiempo el sospechoso permaneció en el interior de la residencia en Beverlywood.

El LAPD informó que, después de registrar el vecindario, los oficiales localizaron al sospechoso en el patio trasero de una casa cercana, por lo que fue detenido en un barrio cercano a Pico Boulevard.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto forzó la entrada a la propiedad a través de una puerta y posiblemente salió por una ventana, que fue vista abierta a la fuerza.

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Los detectives creen que el sospechoso pudo haber actuado solo, aunque no descartaron por completo la participación de algún cómplice.

La madre y sus hijos resultaron ilesos del incidente que ocurrió en su vivienda y se encuentran a salvo, aseguró el LAPD.

Durante la madrugada, los oficiales de la policía de Los Ángeles mantuvieron el patrullaje en el vecindario de Beverlywood, mientras la investigación del incidente está en curso.

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