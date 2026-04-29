Mujer armada causa evacuación en hospital de Los Ángeles

Una mujer armada con un cuchillo, que presuntamente agredió a un guardia de seguridad, provocó la evacuación de la sala de urgencias tras atrincherarse en un baño de un hospital la madrugada de este miércoles en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que se recibió en el 911 una llamada a la 1:15 a.m. para reportar que una mujer con una navaja había atacado a un agente de seguridad en el Mission Community Hospital, en el 14850 de Roscoe Boulevard, en Panorama City.

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Después del ataque, la mujer se encerró en un baño de mujeres, momento en que los responsables del hospital trasladaron a los pacientes y al personal de urgencias a otra planta, según confirmó un portavoz del LAPD.

De acuerdo con los oficiales, la sospechosa se negó a acatar las órdenes de las autoridades y permaneció atrincherada en el baño, enfrentamiento que se prolongó durante varias horas, por lo que fue llamado un equipo SWAT del LAPD, que llegó al lugar a las 3:00 a.m. a bordo de vehículos blindados.

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Aproximadamente a las 5:42 a.m., las fuerzas del orden irrumpieron en el baño y detuvieron a la sospechosa, quien salió de hospital en silla de ruedas.

Las autoridades no proporcionaron una actualización sobre la condición del agente de seguridad atacado, y no se reportaron más personas heridas durante este incidente.

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