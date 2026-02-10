Hombre armado atrincherado durante 20 horas en Los Ángeles

Durante casi 20 horas, un hombre armado permaneció atrincherado hasta la mañana de este martes en una casa del condado de Los Ángeles, que terminó después de que las autoridades encontraron una persona muerta, informaron las autoridades.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informó que el incidente comenzó aproximadamente a las 11:00 a.m. de este lunes en el área de Antelope Valley.

Las autoridades dijeron que los alguaciles acudieron a la cuadra 43000 de Blue Sky Court, de la ciudad de Lancaster, después de que se recibió una llamada para denunciar que una persona con una enfermedad mental armada con un cuchillo intentaba dañar a alguien en el interior de una casa.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación de la vivienda donde ocurrió el incidente era un callejón sin salida cerca de Avenue J-8.

Un escuadrón SWAT acudió al lugar alrededor de tres horas después de que el LASD recibió la primera llamada de emergencia, y como precaución se decidió evacuar las residencias cercanas.

Las autoridades dijeron posteriormente que la persona atrincherada, descrita como un hombre adulto, se encontraba armada con una pistola, en lugar de un cuchillo.

Conforme se prolongaba el atrincheramiento, los oficiales cerraron Avenue J-8, desde 21st Street West hasta 25th Street West.

En medio de la incertidumbre, surgieron informes contradictorios sobre si el sujeto armado se encontraba en el interior de la vivienda con otra persona o si estaba solo. Para la 1:00 a.m. de este martes, se confirmó que el hombre atrincherado estaba sin ninguna compañía.

Se informó que un equipo de negociación de crisis estuvo en el lugar para trabajar durante toda la noche para establecer contacto con el hombre atrincherado para intentar que el incidente terminara de forma pacífica.

Aproximadamente a las 6:45 a.m. de este martes, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que había concluido la situación de atrincheramiento.

La identidad del hombre fallecido no ha sido informada por las autoridades y el motivo del atrincheramiento estaba sin quedar claro.

Personas que se encontraban cerca del lugar reportaron haber escuchado un disparo, antes de que el LASD confirmara que la condición de atrincheramiento había terminado.

Las autoridades no ofrecieron de inmediato más detalles sobre la forma en que terminó el atrincheramiento, pero mencionaron que se ofrecería más información en cuanto estuviera disponible.

El médico forense del condado de Los Ángeles no había confirmado la causa del fallecimiento del hombre que estuvo atrincherado.

