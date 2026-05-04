Ladrones roban $25,000 a cliente de banco de Los Ángeles

Un hombre fue víctima de los ladrones después del hurto de $25,000 dólares en efectivo mediante la técnica del “jugging” (robo con vagoneta) tras salir de una sucursal de Wells Fargo el mes pasado en Los Feliz.

Al denunciar el asalto, el hombre, que prefirió mantener el anonimato, dijo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. del 14 de abril, después de salir con dos sobres con el dinero en efectivo.

Este tipo de robo es un delito en el que los delincuentes observan a sus posibles víctimas que retiran grandes cantidades de dinero en efectivo cuando salen de los bancos o de los cajeros automáticos o a cualquiera que lleve visiblemente bolsas o sobres con dinero.

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“Es un equipo sumamente sofisticado. Saben lo que hacen, saben exactamente lo que buscan. Justo antes de entrar, meto los sobres dentro de mi puerta, que creo que es uno de los lugares más seguros. Bueno, cona perspectiva que da el tiempo, ya no lo creo”, reconoció la víctima.

Después de salir del banco, el hombre se dio cuenta de que tenía una llanta pinchada y se detuvo en una gasolinera cercana.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio muestran a un sujeto acercándose a la víctima casi en el momento en que desciende de su vehículo y le pregunta si se le había caído algo de dinero.

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“Había un montón de billetes de un dólar doblados en el suelo. Eso sí que fue una distracción“, expresó la victima.

Cuando el hombre se encontraba distraído, con la puerta de su vehículo abierta, otro sospechoso aprovechó para tomar los sobres con el dinero en efectivo.

Después de que los dos sujetos se alejaron inmediatamente del lugar, el hombre se percató de lo que realmente sucedió.

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“Enseguida supe lo que estaba pasando. Enseguida supe que, con la llanta pinchada, no podía, ni hubiera querido, perseguirlos por la calle“, reconoció.

La víctima aseguró que nunca había escuchado el término “bank jugging” hasta que lo investigó, por lo que acudió al Departamento de Policía de Los Ángeles para denunciarlo.

Los oficiales del LAPD se reunieron con el hombre para tomarle su declaración, recoger pruebas e inspeccionar la llanta dañada.

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“Clavaron una varilla metálica grande en el centro del neumático, así que al dar marcha atrás, la llanta se desinfló casi de inmediato”, explicó.

Las autoridades buscan grabaciones de cámaras de vigilancia adicionales para poder identificar el vehículo que utilizaron los delincuentes, un SUV con placas provisionales, cuando escaparon tras cometer el hurto.

El hombre mencionó que quería compartir su experiencia para advertir a otras personas sobre la importancia de estar más atentas a su alrededor, especialmente después de salir de un banco.

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No es el primer caso de este tipo de hurto. Recientemente, unos ladrones en Montebello robaron $3,000 dólares en efectivo a un hombre después de utilizar tácticas similares.

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