Conductor presuntamente ebrio atropella a ciclistas en San Bernardino y deja dos muertos

Un hombre que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol atropelló a un grupo de ciclistas que participaban en un paseo de Halloween la noche de este sábado en Montclair, condado de San Bernardino, incidente en el que fallecieron dos personas, una de ellas arrastrada, antes de que el responsable se alejara del lugar.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Montclair (MPD) informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 10:39 p.m. en la intersección de Kingsley Street y Tudor Avenue.

El grupo estaba integrado por unos 30 ciclistas, en un recorrido organizado por ellos mismos con motivo de Halloween, cuando lo embistió un conductor que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol.

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Testigos dijeron que, después de atropellar a los pedalistas, el conductor continuó su camino y arrastró a una de las víctimas por al menos una milla. Posteriormente, el sospechoso abandonó su vehículo y escapó a pie.

Uno de los ciclistas murió en el lugar donde ocurrió el atropello, mientras que otros dos fueron trasladados a un hospital, donde más tarde falleció como consecuencia a sus heridas. La otra persona resultó con lesiones graves, pero se reportó que se encontraba en condición estable.

Unas horas después del accidente, oficiales del MPD encontraron al conductor sospechoso en su domicilio, cerca del lugar donde ocurrió el incidente.

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Las autoridades identificaron al presunto responsable del atropello como Valentín Alberto Rodríguez, de 38 años. Fue arrestado bajo sospecha de varios cargos, incluido el de conducir bajo los efectos del alcohol.

Rodríguez enfrenta varios delitos graves: atropello y fuga, y homicidio vehicular con agravantes por conducir bajo los efectos del alcohol.

La comunidad de la ciudad de Montclair se reunió la tarde de este domingo en el lugar donde ocurrió el atropello, para rendir un recuerdo por las dos víctimas que fallecieron y apoyar a sus respectivas familias.

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“Fue horrible. Sé que nunca podré sacarme ese sonido de la cabeza. Solo de sentir ese dolor”, declaró a la cadena ABC Winni Mercado, quien vive cerca del lugar donde ocurrió el incidente tipo hit and run y que escuchó el ruido cuando ocurrió el atropello.

Mercado expresó su pésame a los familiares de los dos ciclistas que murieron la noche de este sábado cerca de su hogar.

“Me duele el corazón por ellos. No puedo comprender ni imaginar por lo que están pasando ahora mismo”, agregó Mercado. “Por algo tan inocente. Solo eran niños divirtiéndose. Mis oraciones están con ellos”.

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Las autoridades solicitaron que, si alguna persona tiene información adicional sobre el percance, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Montclair al 909-621-4771.

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