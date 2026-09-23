Atropello en Los Ángeles deja un joven muerto y a su hermana gravemente herida

Un adolescente de 16 años falleció y su hermana de 14 sufrió graves heridas tras ser atropellados por un conductor que se dio a la fuga la noche de este martes 22 de septiembre en el vecindario de Hyde Park, en Los Ángeles.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 p.m. en la intersección de 60th Street y 10th Street, donde la conductora de un automóvil Nissan Sentra azul atropelló a los dos jóvenes que cruzaban la calle junto con su madre, María, quien no sufrió ninguna lesión.

Después de atropellar a los dos adolescentes hispanos, la mujer que conducía el Nissan se impactó contra un automóvil estacionado.

Sigue leyendo: Dos personas atropelladas en toma de control de calle en Los Ángeles

En el lugar del atropello, Hernán Martínez, de 16 años, murió como consecuencia de sus heridas, mientras que su hermana Vicky, de 14 años, fue trasladada por los servicios de emergencia a un hospital en condición crítica.

Testigos declararon que los dos ocupantes del automóvil Nissan, una mujer y un hombre, huyeron del lugar tras el atropello, abandonando el vehículo en el que viajaban y sin brindar ninguna asistencia a las dos víctimas.

“Levanté la vista y vi que habían chocado con un auto, luego una chica saltó del asiento del conductor y un chico saltó del asiento del pasajero y salieron corriendo. Y luego, otro hombre regresó e intentó mover el auto, pero no lo dejé”, declaró el testigo Jerome Alexander al servicio de noticias OnScene.TV.

Sigue leyendo: Sospechoso detenido por choque en el que murieron hispano y sobrino en Los Ángeles

El automóvil Nissan Sentra sufrió daños significativos en la parte delantera, el parabrisas se estrelló y las bolsas de aire se desplegaron. El maletero del vehículo también quedó abierto tras el incidente tipo hit and run.

Los detectives investigaban para obtener una descripción más precisa de ambos sospechosos, que se dieron a la fuga.

Un hermano de las víctimas declaró que su madre y sus hermanos regresaban a casa caminando después de recoger una receta médica y cruzaban la intersección cuando fueron atropellados por el Nissan Sentra, que no se detuvo ante una luz roja del semáforo.

Sigue leyendo: Un hispano y su sobrino fallecen tras accidente en Los Ángeles

Algunos residentes del vecindario dijeron que la intersección ha sido, durante mucho tiempo, un problema de seguridad debido a los conductores que frecuentemente viajan a gran velocidad por la zona y no respetan las luces rojas de los semáforos.

“La gente no se detiene. No respeta las señales de alto. Simplemente, conduce a toda velocidad y no hay presencia policial en la zona”, aseguró el vecino Tony Díaz, en una entrevista con la cadena KTLA.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce si el exceso de velocidad, el alcohol o las drogas, fueron factores en el accidente.

Sigue leyendo: Ciclista hispano muere atropellado en San Bernardino

Si alguna persona tiene información que pueda ser útil para los detectives, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Mujer hispana en silla de ruedas muere en caso de ‘hit and run’ en Orange

· Arrestan a mujer vinculada con dos accidentes mortales en Long Beach

· Sospechoso hispano arrestado tras mortal atropello en Long Beach