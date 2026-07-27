Dos personas atropelladas en toma de control de calle en Los Ángeles

Dos personas fueron hospitalizadas en condición grave después de ser atropelladas por un automóvil durante una toma de control de calle ilegal que ocurrió la noche de este domingo en el vecindario de North Hills, en el Valle de San Fernando.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que paramédicos atendieron el incidente, que ocurrió aproximadamente a las 5:55 p.m. en la intersección de Plummer Street y Haskell Avenue.

Una grabación captó el momento en que un vehículo que estaba haciendo giros en la intersección golpea a dos personas, un hombre y una mujer jóvenes, dejando a uno de ellos inconsciente.

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Una de las víctimas sufrió una fractura grave en una pierna, según se observa en las imágenes captadas en el momento.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que el sujeto que conducía el automóvil implicado en el atropello se dio a la fuga.

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El automóvil que causó el doble atropello era un sedán negro, como se puede observar en la grabación del accidente.

Las dos personas atropelladas fueron atendidas por paramédicos del LAFD y posteriormente trasladadas a un hospital debido a sus lesiones.

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Una de las víctimas, según dijo la Policía de Los Ángeles, se encuentra en condición grave.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no proporcionó más información relacionada con el accidente, que se mantiene bajo investigación por parte de los oficiales.

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