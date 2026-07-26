Tiroteo en el centro de Los Ángeles deja dos personas heridas

Dos personas heridas, una de ellas en estado grave, fue el resultado de una balacera que provocó un sujeto armado con una pistola que disparó contra un grupo de personas la madrugada de este domingo en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el tiroteo se desató poco después de la 1:30 a.m. en la intersección de Olympic Boulevard y Main Street.

Según los primeros reportes, cuatro personas habían sido alcanzadas por los balazos. Sin embargo, un portavoz del LAPD dijo que los detectives determinaron más tarde que únicamente dos víctimas habían sido heridas.

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Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) trasladaron de urgencia a un hospital a las dos personas, una de ellas reportada en estado grave.

El LAPD dijo que el tiroteo se desató cuando un grupo numeroso de personas se congregó en un callejón trasero cerca de Olympic y Main. Tras una discusión, el sospechoso sacó una pistola y abrió fuego contra la multitud.

Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre de unos 30 años, quien escapó a pie del lugar, sin que todavía se conozca su paradero.

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Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo a la cadena ABC que los testigos, incluida la víctima lesionada que se encuentra en condición estable, no estaban colaborando con los detectives en la investigación del incidente.

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