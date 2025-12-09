Fiscalía opta por no solicitar la pena de muerte para el homicida de actor de Hollywood

La fiscalía de Los Ángeles anunció este lunes que no solicitará la pena de muerte para el presunto pistolero acusado del asesinato del actor Johnny Wactor, después de que descubrió a un grupo que intentaba robar el convertidor catalítico de su auto el año pasado en el centro de Los Ángeles.

El sospechoso, identificado como Robert Isaiah Barceleau, ahora de 19 años, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable del crimen del actor de 37 años que se cometió el 25 de mayo de 2024.

Barceleau está acusado de un cargo de asesinato y un cargo de intento de robo en segundo grado por el crimen de Wactor, junto con un cargo de hurto mayor por el supuesto robo de un convertidor catalítico de otro vehículo a dos millas de distancia, menos de media hora antes del crimen de Wactor.

El sospechoso también enfrenta una acusación por circunstancias especiales de asesinato durante la comisión de un robo, junto con acusaciones de que él, de forma intencionada, disparó un arma de fuego causando graves lesiones corporales y la muerte al actor de Hollywood.

La otra persona involucrada, Sergio Estrada, también de 19 años, está acusada de los mismos cargos, pero no enfrenta la acusación de circunstancia especial ni la acusación de disparo personal con un arma de fuego.

Los dos sujetos enfrentan acusaciones de que el crimen fue cometido para el beneficio de una pandilla callejera criminal, mientras que Estrada enfrenta una acusación de que alguien involucrado en el crimen disparó, de manera personal e intencional un arma de fuego causando graves lesiones y la muerte.

Barceleau y Estrada deben regresar a un tribunal del centro de Los Ángeles el 14 de enero de 2026 para una audiencia previa al juicio. Los dos acusados se declararon no culpables.

En enero, durante una audiencia, el detective Justin Howarth, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) testificó que Barceleau expresó durante una conversación con un agente encubierto en la cárcel, poco después de su arresto en agosto de 2024, que le había disparado a Wactor en una ocasión.

Barceleau le dijo al agente encubierto que disparó porque Wactor estaba persiguiendo a un colega, en referencia a un presunto cómplice, declaró el detective.

En otra operación encubierta en la cárcel, Estrada le dijo a un agente encubierto que gritó: “¡No”!, cuando vio a Barceleau sacar un arma, agregó Howarth.

Ambos hombres fueron fotografiados —Barceleau con un arma semiautomática y Estrada con una pila de dinero en efectivo— aproximadamente cinco horas después del crimen de Wactor, dijo el detective.

Otros dos hombres acusados de delitos menores en relación con el asesinato de Wactor fueron condenados en enero a prisión estatal.

Frank Olano, ahora de 23 años, fue sentenciado a la pena máxima de cinco años y ocho meses tras su declaración de no oposición a un cargo de complicidad después del hecho y recepción de propiedad robada, y tres cargos de posesión de un arma de fuego por un delincuente.

Leonel Gutiérrez, de 19 años, fue sentenciado a cuatro años de prisión, ocho meses menos que la pena máxima, tras declararse culpable de un cargo de intento de robo y otro de hurto mayor.

De acuerdo con el testimonio de Howarth, Olano dijo durante una investigación por separado en la cárcel, en agosto de 2024, que había obtenido seis convertidores catalíticos de los sospechosos el día en que Wactor fue asesinado.

Wactor recibió un disparo poco antes de las 3:30 a.m. del 25 de mayo de 2024, cuando caminaba con una compañera de trabajo hacia su automóvil estacionado después de terminar su turno de barman en el restaurante bar Level 8, en el centro de Los Ángeles.

Otro detective de homicidios del LAPD, Keith Gonzales, testificó que los investigadores encontraron un gato de piso junto a la puerta del lado del conductor del Toyota Prius negro 2013 de Wactor, cerca de la intersección de Hope Street y Pico Boulevard.

La compañera de trabajo de Wactor dijo a la policía que vieron su auto y creyeron que estaba siendo remolcado, pero luego vieron a alguien agachado junto a un gato de piso y trató, sin éxito, de tomar una foto del vehículo estacionado en doble fila al lado del Prius de Wactor, dijo Gonzales.

Según la compañera de trabajo, Wactor dio dos o tres pasos hacia los sospechosos, les dijo que era su automóvil y les preguntó qué estaban haciendo.

“Ella dijo que escuchó un fuerte chasquido”, expresó Gonzales, mencionando que la mujer dijo que Wactor cayó hacia atrás y exclamó: “Me dispararon”.

Wactor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto aproximadamente a las 3:39 a.m. de ese día por una herida de bala en el pecho.

El actor apareció en casi 200 episodios de “General Hospital” entre 2020 y 2022. Wactor también trabajó en “Westworld”, “The OA”, “NCIS”, “Station 19”, “Criminal Minds” y “Hollywood Girl”.

Barceleau, Estrada, Gutiérrez y Olano fueron arrestados en agosto de 2024 tras una serie de redadas llevadas a cabo por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

