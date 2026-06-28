Dos heridos por disparos de balines en paseo ciclista nudista en Los Ángeles

Dos personas sufrieron heridas causadas por disparos de balines durante un paseo ciclista nudista que se llevó a cabo la mañana de este sábado en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 a.m. en un estacionamiento en el área de la intersección de Temple Street y Alameda Street.

Según la información policial, un sospechoso efectuó disparos contra la multitud que se había reunido para el inicio del paseo ciclista.

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“Un sospechoso, un hombre vestido completamente de negro y que se desplazaba en un scooter, disparó a dos víctimas con una pistola de balines”, confirmó un portavoz del LAPD.

Testimonios de testigos y algunos reportes del LAPD hicieron mención de que el agresor es un hombre adulto con tatuajes en el rostro.

Los oficiales de policía recuperaron una pistola de aire de balines en el lugar donde ocurrió el incidente.

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Las dos víctimas sufrieron laceraciones que no ponían en peligro sus vidas y recibieron atención médica en el lugar del incidente.

Oficiales del LAPD localizaron más tarde al presunto responsable de los disparos y se le detuvo, añadió el portavoz.

El sospechoso fue localizado cerca de un edificio federal, donde fue detenido sin que ocurrieran incidentes adicionales.

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El LAPD no dio a conocer de forma inmediata el nombre del hombre arrestado ni el de las dos personas lesionadas.

En el momento en que ocurrió el incidente, se estaba llevando a cabo el World Naked Bike Ride, que tuvo lugar este sábado en el centro de Los Ángeles, de las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

El World Naked Bike Ride es un movimiento internacional que se celebra anualmente desde 2004 en decenas de ciudades del mundo, incluida Los Ángeles.

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Los participantes en el evento recorren las calles en bicicletas, muchos de ellos sin ropa o con vestimenta mínima, como una protesta pacífica contra la cultura del automóvil y la dependencia del petróleo. Promueven el uso de la bicicleta, la positividad corporal y estilos de vida más sostenibles.

Para el evento de este año, el recorrido consideraba puntos de reunión en áreas del centro de Los Ángeles, como estacionamientos cercanos a Little Tokyo y el distrito de las artes, bajo el lema: “Tan desnudo como te atrevas”.

Las normas del evento prohíben comportamientos lascivos, accesorios genitales e intenciones sexuales explícitas.

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La desnudez pública en este contexto se encuentra en una zona legal gris, pero se tolera cuando no implica actos obscenos.

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