DEA incauta miles de pastillas de narcóticos en MacArthur Park

Un operativo conjunto entre agencias policiales federales y locales que se llevó a cabo este miércoles en MacArthur Park, en Los Ángeles, dio como resultado la incautación de miles de pastillas de narcóticos ilegales y más de $10,000 dólares en efectivo.

La actividad policial fue llevada a cabo por agentes de la División de Campo de Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en colaboración con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y otras agencias, como parte de la Operación “Free MacArthur Park”.

Update from @LAPDHQ @lapdrampart Today’s operation in #MacArthurPark resulted in the seizure of thousands of illegal narcotics pills, over $10,000 in cash; 3 felony narcotic sales arrests, 4 warrant arrests, 5 MISD quality of life violations in the park. @DEAHQ @USAO_LosAngeles pic.twitter.com/X0yg8sNDIY — DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) June 11, 2026

Esta iniciativa busca desmantelar el suministro, el tráfico y el consumo público de fentanilo y metanfetamina, además de abordar los problemas de delincuencia y seguridad en el vecindario.

Sigue leyendo: Al menos 18 detenidos en operativo de la DEA en Los Ángeles

De acuerdo con las autoridades, el operativo también tuvo como resultado el arresto de tres personas por venta de narcóticos (delito grave), cuatro arrestos con orden judicial y cinco infracciones por delitos menores relacionadas con la convivencia en MacArthur Park.

El agente especial a cargo de la División de Los Ángeles de la DEA, Anthony Chrysanthis, declaró que la agencia mantiene su compromiso de reducir la actividad relacionada con las drogas y los delitos conexos en la zona.

“La DEA respalda firmemente nuestros esfuerzos para devolver MacArthur Park a la comunidad“, expresó el agente especial Chrysanthis.

Sigue leyendo: La DEA investigó a Epstein por red de tráfico de drogas, incluidos a otras 14 personas, revelan documentos

“Trabajando junto con el Departamento de Policía de Los Ángeles y otros socios locales y federales, continuaremos tomando medidas decisivas para desarticular la actividad ilícita de narcóticos y la delincuencia relacionada que ha azotado a esta comunidad durante demasiado tiempo”, agregó.

El agente especial de la DEA mencionó que los miembros de las fuerzas del orden recibieron comentarios positivos de residentes y trabajadores mientras patrullaban la zona durante la operación.

“Mientras nuestros agentes patrullaban la zona, recibieron numerosos agradecimientos y gestos de aprobación, incluso de conductores de autobuses”, aseguró.

Sigue leyendo: Supervisor de la DEA en Dominicana es acusado de recibir sobornos para otorgar visas

“Las autoridades describieron la Operación “Free MacArthur Park” como un esfuerzo continuo para combatir el narcotráfico, el consumo de drogas en la vía pública y la actividad delictiva relacionada en el área del parque de Los Ángeles.

No es la primera ocasión en que los agentes federales y locales llevan a cabo un operativo en MacArthur Park contra la venta y distribución de narcóticos.

El jueves pasado, la Operación “Free MacArthur Park” dio como resultado el arresto de más de una docena de personas.

Sigue leyendo: La DEA destacó logros históricos en la lucha contra el narco durante 2025

Las acciones se producen aproximadamente un mes después de que la DEA anunciara el arresto de varios sospechosos durante una investigación de narcotráfico a gran escala en el área de MacArthur Park.

Sigue leyendo:

· Exagente de la DEA acusado de lavar dinero del narco y actos terroristas se declaró no culpable: ¿qué sigue?

· Exagente de la DEA pensó que lavaba dinero para el narco sin saber que era investigado

· EE.UU. acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNGJoven pierde un ojo tras impacto de un proyectil no letal durante protesta en Los Ángeles