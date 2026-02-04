La DEA destacó logros históricos en la lucha contra el narco durante 2025

La Administración de Control de Drogas (DEA) logró en 2025 uno de sus años más productivos en la lucha contra el narcotráfico, según detalló en un informe donde destacó la captura de destacados líderes de organizaciones criminales.

En el documento, la agencia detalló que las operaciones se concentraron en desarticular al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como en interrumpir las cadenas de suministro químico de drogas sintéticas.

Además, aseguró que se decomisaron 47 millones de pastillas de fentanilo, así como aproximadamente 4,508 kilogramos de polvo de fentanilo; alrededor de 257,490 kilogramos de cocaína; 78,405 kilogramos de metanfetamina, y 1,225 kilogramos de heroína.

La cantidad de fentanilo incautada el año pasado equivale, según el informe, a 369 millones de vidas potenciales salvadas.

En su balance anual, la DEA destacó además el traslado a Estados Unidos de 55 presuntos líderes criminales que se encontraban detenidos en México y que fueron entregados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a la administración del presidente Donald Trump fuera de los procedimientos formales de extradición.

Caro Quintero y “El Mayo” Zambada

Entre los principales narcos señalados por la DEA se encuentra Rafael Caro Quintero, buscado por las autoridades estadounidenses desde hace casi cuatro décadas por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

El informe también resalta la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, líder histórico del Cártel de Sinaloa, así como las sentencias dictadas contra Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, y José González Valencia, ambos identificados como dirigentes del CJNG.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, fue designado por el presidente Donald Trump el 11 de febrero de 2025 y juramentado el 23 de julio del mismo año, convirtiéndose en apenas el tercer agente especial confirmado por el Senado en dirigir la institución.

Cole es un funcionario de carrera en la aplicación de la ley que acumuló 22 años en la DEA combatiendo organizaciones criminales transnacionales.

Según el comunicado, sus prioridades al retornar a la agencia fueron claras: renovar el compromiso de la DEA con la aplicación de la ley antidrogas para salvar vidas estadounidenses, proteger la seguridad pública y fortalecer la seguridad nacional.

