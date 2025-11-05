Autoridades de Texas y la DEA incautan narcolaboratorio y millonario cargamento de drogas

Una investigación antidrogas de varias semanas en el condado de Duncanville culminó con la incautación de drogas ilegales con un valor estimado en el mercado negro de hasta 10 millones de dólares y la identificación de tres personas que ahora enfrentan cargos federales, anunciaron las autoridades.

La Unidad Antinarcóticos del Departamento de Policía de Duncanville, en colaboración con personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), desarticuló una importante red de distribución de drogas que traficaba grandes cantidades de metanfetamina en toda la zona.

La investigación condujo a los detectives a una residencia en el condado de Dallas donde, presuntamente, los sospechosos fabricaban la droga. El 27 de octubre, agentes de la Unidad Antinarcóticos de Duncanville y el equipo SWAT, junto con la DEA, ejecutaron una orden de allanamiento de alto riesgo en el lugar.

Dentro de la vivienda, las autoridades descubrieron un laboratorio clandestino de metanfetamina en funcionamiento. Los investigadores finalmente incautaron aproximadamente 250 kilogramos de metanfetamina, así como varias armas de fuego.

“Nuestra Unidad Antinarcóticos, en colaboración con personal selecto de la DEA, demostró una dedicación y profesionalismo excepcionales al desmantelar una importante red de distribución de metanfetamina que perjudicaba a nuestra comunidad”, declaró el jefe de policía de Duncanville, Matt Stogner.

Se espera que las tres personas identificadas en relación con la operación enfrenten cargos federales por narcotráfico.

La policía de Duncanville indicó que por el momento no divulgará los nombres de las personas involucradas, ya que forman parte de una investigación más amplia.

