EE.UU. sentenció a “El Guacho”, yerno de “El Mencho” que fingió su muerte y vivía con otra identidad

Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, a 140 meses de prisión —11 años y ocho meses— y tres años de libertad supervisada por su participación en una conspiración para lavar millones de dólares del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La condena fue dictada en Washington por la jueza Beryl Howell, quien subrayó que se trata de una organización violenta con capacidad de operar en territorio estadounidense.

Gutiérrez Ochoa, originario de Michoacán, es yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG. Durante el proceso, la Administración de Control de Drogas (DEA) lo calificó como “la personificación de la arrogancia de los cárteles”, al señalar que blanqueó recursos del narcotráfico, acumuló efectivo y armas imposibles de rastrear y creyó que podía vivir con lujo y anonimato en Estados Unidos.

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, el acusado fingió su muerte en México como parte de una maniobra para evadir a las autoridades y huir al extranjero. Según los fiscales, incluso se difundió entre allegados del CJNG la versión de que había sido asesinado por órdenes de “El Mencho”, lo que facilitó su salida del país y le permitió desaparecer del radar de las fuerzas de seguridad.

Tras viajar a Estados Unidos, Gutiérrez Ochoa se estableció en Riverside, California, donde vivió durante al menos un año bajo una identidad falsa junto con la hija de “El Mencho”. La residencia, valuada en alrededor de 1.2 millones de dólares, fue adquirida con recursos blanqueados del cártel y puesta a nombre de una empresa vinculada a la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses sentenciaron a 140 meses de prisión y tres años de libertad supervisada a Cristian Fernando Gutiérrez, señalado como líder del CJNG. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/d9KXaHUdh6 — N+ FORO (@nmasforo) December 18, 2025

Una vez que fue capturado, las autoridades detallaron que el yerno de “El Mencho” almacenó más de 2.2 millones de dólares en efectivo dentro de esa vivienda y poseía dos armas de fuego sin número de serie, además de joyas, relojes y vehículos de lujo. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó la confiscación de todos esos bienes.

Durante el juicio, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la sentencia envía un mensaje directo al CJNG. Dijo que el organismo está desmantelando a la organización “pieza por pieza”, atacando sus finanzas, su liderazgo y su infraestructura. Cole sostuvo que casos como el de “El Guacho” exhiben el alcance y la sofisticación de las redes de lavado que sostienen al cártel.

Los fiscales también recordaron que Gutiérrez Ochoa era buscado en México por su presunta participación en el secuestro de dos elementos de la Marina en 2021, con el objetivo de presionar para la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”.

Esa presión habría sido uno de los detonantes para su huida y su ingreso ilegal a Estados Unidos. Al momento de escuchar la sentencia, Gutiérrez Ochoa dijo aceptar la responsabilidad de sus actos y expresó arrepentimiento.

La fiscalía había solicitado una pena de 14 años, al describirlo como un operador entrenado del CJNG infiltrado en territorio estadounidense para cumplir órdenes del cártel, mientras que la defensa pidió una condena menor. La jueza Howell concluyó que se trata de “una forma peligrosa de vivir” y remarcó que la condena busca frenar el impacto de estas organizaciones en ambos lados de la frontera.

Sigue leyendo:

– El CJNG vigiló a agentes e informantes de la DEA durante el juicio a “El Menchito”.

– EE.UU. sentenció a 30 años a “El Chepa”, peligroso narcotraficante y cuñado de “El Mencho”.