Exagente de la DEA pensó que lavaba dinero para el narco sin saber que era investigado

El arresto y la acusación en contra de Paul Campo, un agente retirado de la DEA que ayudó a lavar dinero del narco, se dio gracias a un operativo encubierto en el que él y un cómplice creían estar negociando con un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, la fuente en realidad estaba siendo dirigida por funcionarios policiales.

De esta manera, Paul Campo y su cómplice Robert Sensi presuntamente acordaron lavar alrededor de $12 millones de dólares en ganancias de drogas para el cártel, y convirtieron alrededor de $750,000 dólares en efectivo a criptomonedas, pensando que estaban destinados al grupo criminal, cuando en realidad fueron a manos del gobierno federal, según se detalla en la acusación.

También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les dijeron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de $5 millones de dólares y obtendrían una parte de las ganancias.

Pero no solo eso, pues además dijeron que investigarían cómo adquirir drones comerciales, rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el cártel.

Asimismo, Campo presumió de su experiencia previa en la policía durante conversaciones con la fuente confidencial, y ofreció ser un estratega del CJNG.

Toda esta evidencia incluye horas de grabaciones de ambos hombres hablando con la fuente, así como datos de ubicación de teléfonos celulares, correos electrónicos e imágenes de vigilancia, lo que podría derivar en una condena de varios años de prisión y hasta cadena perpetua para ambos acusados.

Tras darse a conocer el caso, el fiscal federal del sur de Nueva York, Jay Clayton, declaró que “Campo traicionó la misión que se le había confiado por 25 años”, mientras que el director de la DEA, Terrance Cole, advirtió que esta acusación envía un mensaje claro: “No toleraremos traiciones a la confianza pública”.

