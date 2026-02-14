Supervisor de la DEA en Dominicana es acusado de recibir sobornos para otorgar visas

El pasado jueves, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anunció el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que se encuentra en Santo Domingo.

Aunque en ese momento no daba detalles de los motivos, la agencia The Associated Press informó que el hecho se debía a una investigación sobre el abuso de un programa estadounidense de visas para informantes confidenciales.

Más tarde el Departamento de Justicia confirmó esa versión a través de un comunicado de prensa.

En dicho documento detalló que Melitón Cordero, Agente Especial Supervisor de la DEA, fue arrestado en Washington D.C. y acusado en una denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en relación con su participación en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses.

La Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro señaló: “El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA”.

“Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del Presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, agregó.

DEA Agent Meliton Cordero has been arrested in the Dominican Republic and charged for bribery conspiracy and Visa fraud by my office.



For anyone else wearing a badge remember who thinks they can undermine the priorities of our President remember: we’re going to find you. pic.twitter.com/MntD91DzQm — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) February 13, 2026

Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la Embajada de EE.UU. en República Dominicana. Está acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas.

Según los documentos de acusación, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos temporalmente.

“Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Mantenemos firme nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho”.

En los documentos de acusación se detalla que Cordero se reunió con un extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero.

Durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa, y por lo menos una de ellas presuntamente fue fraudulenta, a menudo asesorando a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

Este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Newark y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la DEA.

