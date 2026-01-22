Exagente de la DEA es condenado por usar su cargo para proteger a amigos narcotraficantes

Durante dos décadas de trabajar para la DEA, Joseph Bongiovanni a menudo asumió el riesgo de ser el “líder en la filtración”, es decir, la primera persona en entrar a las propiedades donde se realizaban operativos.

Este fue sentenciado por usar su placa de la DEA para proteger a amigos de la infancia que se convirtieron en narcotraficantes en Buffalo, Nueva York.

“Nunca supe qué había al otro lado de esa puerta; ese miedo es el que siento hoy”, declaró Bongiovanni, de 61 años, a un juez federal, golpeando la mesa de la defensa con el rostro enrojecido por la emoción. “Siempre he sido inocente. Amaba ese trabajo”.

El juez de distrito de EE.UU., Lawrence J. Vilardo, condenó al exagente de la ley a cinco años de prisión federal por una serie de cargos de corrupción. La pena fue significativamente menor que los 15 años que solicitaba la fiscalía, incluso después de que un jurado absolviera a Bongiovanni de los cargos más graves que enfrentaba, incluyendo una acusación de haber recibido 250,000 dólares en sobornos de la mafia.

El juez afirmó que la sentencia reflejaba la complejidad de los veredictos mixtos tras dos largos juicios, y la naturaleza de la carrera de Bongiovanni, en la que el agente de la ley acumuló suficientes elogios en primera plana como para llenar una vitrina de trofeos.

Former DEA Agent Joseph Bongiovanni sentenced to five years in prison, but still denies wrongdoing. ⁦@WKBW⁩ pic.twitter.com/3r4PbpgDtp — Eileen Buckley (@eileenwkbw) January 21, 2026

Bongiovanni en una ocasión se abalanzó sobre un edificio de apartamentos en llamas para evacuar a los residentes a través de una nube de humo. Encarceló a narcotraficantes, incluido el primer procesado en la región por causar una sobredosis mortal.

“Hay dos versiones completamente opuestas de los hechos y versiones completamente opuestas del acusado”, declaró Vilardo, asegurando a la fiscalía que cinco años tras las rejas representarían una dificultad considerable para alguien que nunca ha estado en prisión.

El abogado defensor, Parker MacKay, señaló que el juez había reconocido a Bongiovanni como un “modelo” de la comunidad de Buffalo. La solicitud del gobierno de una sentencia de 15 años, añadió, era “completamente ajena a la naturaleza de las condenas”.

“Como el Sr. Bongiovanni le dijo al juez durante la sentencia, es inocente y esperamos seguir trabajando con él para demostrarlo”, declaró MacKay a The Associated Press.

Pero el fiscal presentó un panorama diferente. Bongiovanni presuntamente ayudó a Michael Masecchia, un exmaestro de escuela vinculado al crimen organizado italiano, y a otros involucrados en la distribución de cantidades masivas de marihuana, cocaína y fentanilo, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Masecchia fue previamente condenado y sentenciado a siete años de prisión.

Bongiovanni ayudó a narcotraficantes al “proporcionar a las fuerzas del orden información confidencial sobre la existencia de investigaciones, la identidad de informantes y sobre técnicas y tácticas policiales delicadas”, declararon los fiscales federales.

En 2024, un jurado condenó a Bongiovanni por cuatro cargos de obstrucción a la justicia, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias controladas y falso testimonio ante las autoridades.

La fiscalía afirmó que el “pequeño secreto oscuro” de Bongiovanni causó daños inconmensurables durante 11 años. Lo compararon con José Irizarry, un exagente de la DEA caído en desgracia que cumplía una condena federal de 12 años tras confesar haber lavado dinero para los cárteles de la droga colombianos.

Bongiovanni cumplió su juramento no ante la DEA, argumentaron, sino ante figuras del crimen organizado de la unida comunidad italoamericana donde se crio en el norte de Buffalo. Durante la lectura de la sentencia, la familia de Bongiovanni rompió a llorar en la primera fila de la abarrotada sala del tribunal en el centro de Buffalo, según informó People.

La fiscalía afirmó que la corrupción de Bongiovanni implicaba tanto inacción como encubrimiento calculado. Señalaron un punto de inflexión en 2008, cuando Bongiovanni pudo haber actuado basándose en información de inteligencia sobre traficantes que conocía, cuyas operaciones se convertirían en una organización a gran escala con vínculos en California, Vancouver y la ciudad de Nueva York.

También fue acusado de redactar informes falsos de la DEA, robar archivos confidenciales, despistar a colegas y encubrir un club de striptease dedicado al tráfico sexual. Los fiscales afirmaron que instó descaradamente a sus colegas a dedicar menos tiempo a investigar a los italianos y centrarse en cambio en las personas afroamericanas e hispanas.

“Su conducta sacudió los cimientos de las fuerzas del orden y de esta comunidad hasta sus cimientos”, declaró al juez el fiscal federal adjunto Joseph Tripi. “Eso es una traición”.

