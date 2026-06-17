Activistas exigen al LAPD transparencia tras muerte de perro en un tiroteo en Los Ángeles

Activistas exigieron al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que publique el video de la cámara corporal del oficial involucrado en el tiroteo en que murió el perro de una mujer que celebraba, en Canoga Park, el triunfo de los New York Knicks en la NBA.

En una conferencia de prensa, la Red Nacional de Acción de Los Ángeles (LA National Action Network) instó este martes a los funcionarios del LAPD a que identifiquen a los oficiales vinculados al incidente que ocurrió la noche del sábado, en el que murió la mascota, de nombre Jameson.

“El trágico asesinato de Jameson fue innecesario e injustificado“, declaró el organizador principal de la Red Nacional de Acción de Los Ángeles, Najee Ali.

Sigue leyendo: Hispanos, los gemelos que fallecieron por disparos de su padre en Los Ángeles

“Exigimos que se rindan cuentas de inmediato, lo cual solo puede lograrse mediante la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales y los nombres de los oficiales responsables de disparar y matar a Jameson. El público merece transparencia y la familia merece respuestas”, agregó el activista.

Jameson, un perro golden St. Berdoodle, de 2 años, murió por disparos de la policía la noche del sábado después de que oficiales respondieran a los reportes de una mujer que gritaba en el interior de un edificio de apartamentos en Jordan Avenue.

De acuerdo con algunos testigos, la mujer que fue denunciada estaba celebrando la coronación de los New York Knicks acompañada de su perro Jameson.

Sigue leyendo: Dos niños y un adulto mueren en tiroteo en Los Ángeles

El grupo de activistas aseguró que la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales y la identificación de los oficiales implicados son necesarias para garantizar la transparencia del caso.

Consecuencias emocionales por muerte de Jameson

La propietaria de Jameson quedó devastada tras presenciar cómo su mascota Jameson era abatido a balazos por la policía de Los Ángeles.

“¡Dios mío, Dios mío! No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creer que esto esté pasando”, expresó la dueña del perro, en un video grabado con un teléfono móvil.

Sigue leyendo: Trabajador latino muere tras caer mientras podaba palmera en Los Ángeles

“Estábamos tan felices, estábamos celebrando a los Knicks“, agregó, a gritos, la mujer.

Residentes del complejo de apartamentos donde ocurrió el tiroteo están instalando un monumento conmemorativo en memoria de Jameson.

La persona que llamó a la policía declaró que se sentía culpable por llamar al 911, pero creyó, sinceramente, que la mujer estaba en peligro.

Sigue leyendo: Hispano detenido tras huir de fatal atropello en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la División de Investigación de Uso de la Fuerza está revisando el caso para determinar si hubo un exceso de uso de la fuerza por parte de los oficiales del LAPD.

Amistades crearon una página de GoFundMe para recibir donaciones que se entregarán a los propietarios de Jameson para honrarlo. Hasta la mañana de este miércoles, se habían recaudado casi $169,500 dólares.

Sigue leyendo:

· Seis sospechosos en custodia por robo en Los Ángeles

· Boxeador pierde la vida en Los Ángeles tras ser baleado

· Madre acusada por muerte de sus hijos por presunta exposición a fentanilo en Los Ángeles