Tiroteo del LAPD tras coronación de los Knicks en la NBA: mascota muere en Los Ángeles

La coronación de los New York Knicks en las Finales de la NBA pudo desatar un tiroteo que ocurrió la noche de este sábado en el que una mascota murió por disparos de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con los informes, aproximadamente a las 9:00 p.m. del sábado, una persona llamó al LAPD para denunciar a una mujer que gritaba en un complejo de apartamentos en la cuadra 7500 de Jordan Avenue, en el vecindario de Canoga Park.

LAPD News Release: Officer-Involved Shooting Investigation pic.twitter.com/luOgKguc2k — LAPD PIO (@LAPDPIO) June 15, 2026

Cuando los oficiales llegaron al lugar, se pusieron en contacto tanto con la persona que hizo la denuncia como con la mujer que supuestamente estaba gritando.

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“Mientras hablaban con la residente, un perro grande estaba a su lado ladrando a los agentes“, informó el LAPD en un comunicado de prensa.

“Los agentes le pidieron que controlara al perro, y la residente cerró la puerta momentáneamente. Al volver a abrirla, el perro salió del apartamento. Una vez fuera, el perro se lanzó sobre uno de los agentes, lo que provocó un tiroteo en el que se vio involucrado un oficial”, se agregó en el comunicado.

La policía confirmó que el perro murió en el tiroteo y solicitó al Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles que se hiciera cargo de su cuerpo.

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Este lunes, la dueña de la mascota, Marie Marseille, dijo que todavía no podía comprender cómo ni por qué los oficiales le dispararon a su perro golden St. Berdoodle, de 2 años, de nombre Jameson.

Un golden St. Berdoodle es un cruce entre un San Bernardo y un caniche. Según una empresa que los cría, tienen un temperamento tranquilo y suelen convivir muy bien con los niños.

Marseille dijo que estaba celebrando la victoria de los New York Knicks en las Finales de la NBA con familiares y amigos por teléfono, y con su perro en casa, cuando los agentes del LAPD llamaron a su puerta debido a una queja por ruido.

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Cuando abrió la puerta, salió corriendo la mascota, que era el único animal que había en el interior del apartamento.

“En cuestión de segundos, vi cómo el policía le disparaba dos veces a Jameson. Luego me agaché sobre Jameson y lo vi exhalar su último aliento”, dijo la propietaria del perro en una entrevista con la cadena KTLA.

De acuerdo con la familia, Jameson era un cachorro dócil y cariñoso que nunca había mordido a nadie y que probablemente estaba emocionado por su entorno, que, de repente, se vio acompañado de dos extraños en la puerta de su casa, con la llegada de los oficiales de la policía.

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El LAPD dijo que su División de Investigación de Uso de la Fuerza está a cargo de la investigación del tiroteo.

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a los dueños de Jameson, campaña que hasta la tarde de este martes ha reunido más de $140,000 dólares en donaciones.

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