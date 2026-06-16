Detienen en México a hispano sospechoso de matar a su novia y de secuestrar a su hija en Los Ángeles

Un sospechoso de matar a su esposa y de secuestrar a su hija de 5 años en Los Ángeles fue arrestado en México casi tres semanas después de que se emitiera una Alerta Amber por la desaparición de la menor en el vecindario de West Adams, en Los Ángeles.

Rubén Fregoso, de 40 años, fue detenido el fin de semana en México, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Se cree que el hispano escapó a México por el puerto fronterizo de San Ysidro después de matar a su novia, Marysol García, y de secuestrar a su hija de 5 años.

LAPD News [Update]: Person of Interest and Five-Year-Old Daughter Sought in West Adams Homicide pic.twitter.com/2DbgCKOCDl — LAPD PIO (@LAPDPIO) June 16, 2026

Daleyza Fregoso, de 5 años y ciudadana estadounidense, fue encontrada a salvo tras la detención de Rubén Fregoso. La menor se encuentra bajo el cuidado de las autoridades mexicanas, dijo el LAPD.

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Se informó que en los próximos días, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos iniciarán el proceso de reunificación familiar con Daleyza, además de comenzar con los trámites de extradición de Rubén Fregoso, acusado del homicidio de García.

Rubén Fregoso fue acusado de un cargo de asesinato y un cargo menor por abuso infantil en circunstancias o condiciones distintas de lesiones corporales graves o de la muerte, según anunció la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

“El asesinato de una madre y el secuestro de una niña pequeña constituyen un tipo de violencia que conmociona a toda la comunidad“, declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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“El acusado comparecerá ante el tribunal y nuestra División de Violencia Familiar utilizará todos los recursos disponibles y colaborará con las autoridades policiales federales y mexicanas para buscar justicia para la mujer a quien le arrebataron la vida y para la niña víctima de esta tragedia“, añadió.

Fregoso y la niña fueron vistos por última vez la mañana del domingo 24 de mayo cerca de la intersección de Alsace Avenue y Ferndale Street, en el área de Arlington Heights. Al día siguiente, la Patrulla de Caminos de California emitió una Alerta Amber por la desaparición de Daleyza.

Marysol García, madre de Daleyza, fue hallada muerta el lunes 25 de mayo en su vivienda, en West Adams, luego de que la policía acudiera a una visita de bienestar. Según los detectives, la mujer falleció como consecuencia de un acto de violencia.

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Después de que se emitiera la Alerta Amber, el vehículo de Fregoso, una camioneta SUV Land Rover Discovery 2019 blanca, fue encontrado en un estacionamiento de San Ysidro, cerca de la frontera con México, pero sin rastros del sospechoso y de la niña.

Si Rubén Fregoso es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

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