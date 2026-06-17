Departamento de Bomberos de Los Ángeles emite orden de confinamiento por incendio

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió una orden de confinamiento por un incendio masivo que estalló la tarde de este miércoles en una instalación de almacenamiento en frío en el área de Boyle Heights.

Se pide a los residentes que viven en el área que mantengan cerradas las puertas y ventanas, que metan a sus mascotas en casa y que permanezcan en el interior de sus viviendas, debido al denso humo tóxico, hasta que se les dé la autorización para levantar el confinamiento.

#LosPalosIC



This afternoon, #LACoFD units assisted the @LAFDtalk on a fire at a cold storage warehouse in #BoyleHeights.



LAFD helicopters conducted numerous water drops on the roof of the building and took the heat out of the fire. pic.twitter.com/ZBP8zqFIPK — LACoFD (@LACOFD) June 18, 2026

También se pidió a los automovilistas que viajen por la Autopista 710 que mantengan las ventanillas de sus vehículos cerradas debido a que el humo se desplazaba en esa dirección.

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El jefe del LAFD, Jaime Moore, declaró que las llamas alcanzaron una tubería de amoníaco, lo que provocó la liberación de gases.

Moore aclaró que el amoníaco no es tóxico para las personas a menos de que tengan problemas respiratorios o estén en contacto directo con el compuesto químico.

Una densa columna de humo se dispersó por la ciudad de Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP

La orden de confinamiento se emitió para las áreas al este de la Zona 1279 del Departamento de Bomberos de Genasys, que está en el área que se extiende al sur de la Autopista 101 hasta aproximadamente Washington Boulevard, y al este de Soto Street hasta Indiana Street al oeste.

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De acuerdo con el LAFD, no se tiene previsto que se amplíen las órdenes de confinamiento domiciliario en otras áreas.

El incendio se reportó aproximadamente a las 2:35 p.m. en las instalaciones de Lineage, en la cuadra 1400 de South Los Palos Street, con un avance rápido del fuego.

Las primeras unidades de bomberos que llegaron al lugar reportaron que el fuego salía del techo del almacén, que abarca una superficie de más de 490,000 pies cuadrados (45,522 metros cuadrados).

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Debido a la magnitud del incendio, alrededor de las 4:20 p.m., el LAFD desplegó varios helicópteros cisterna para detener el avance del fuego, una táctica poco común para atacar conflagraciones de estructuras.

Se informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se encontraba en alerta táctica debido al incendio en Boyle Heights.

El incendio estalló alrededor de las 2:35 p.m. de este miérecoles. Crédito: Jae C. Hong | AP

Durante el combate a las llamas, los bomberos que luchaban contra el incendio desde el techo recibieron la orden de descender inmediatamente, ya que la situación se volvía más peligrosa.

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De acuerdo con las autoridades, lo más probable es que el edificio quede totalmente destruido. La instalación, operada por Lineage, funciona como un centro de distribución para el almacenamiento de alimentos congelados.

Se desconoce cómo se originó el incendio.

“El incendio continúa activo y los servicios de emergencia, incluyendo la División de Materiales Peligrosos contra Incendios del condado, trabajan en estrecha colaboración para controlarlo”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, en un comunicado.

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“Se recomienda a los residentes de los vecindarios cercanos, incluyendo Boyle Heights, el área no incorporada del este de Los Ángeles, Commerce, Montebello y Monterey Park, que entren a sus casas, cierren las ventanas y puertas, y apaguen los sistemas de aire acondicionado y calefacción”, agregó.

En su sitio web, Lineage afirma ser la mayor empresa de almacenamiento y logística con temperatura controlada dinámica, que reinventan la cadena de suministro global de alimentos para combatir la inseguridad alimentaria y eliminar el desperdicio en sus instalaciones en todo el mundo.

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