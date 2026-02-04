Incendio en Hollywood causa la muerte de joven y deja a anciana en estado crítico

Una adolescente falleció y una mujer mayor tuvo que ser hospitalizada en estado grave a causa de un incendio que estalló en la madrugada de este miércoles en Hollywood.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó en un comunicado de prensa que la conflagración ocurrió poco antes de las 3:00 a.m. en el 1760 de North Vista del Mar Avenue.

LAFD Alert- Hollywood DOUBLE FATALITY Structure Fire (Now Out) 1760 N Vista Del Mar Av MAP: https://t.co/XFAJ1aUZ2E FS82; DETAILS: https://t.co/VbaMqDqB2i — LAFD 🔥 (@LAFD) February 4, 2026

A la emergencia respondieron 43 bomberos, quienes atacaron rápidamente las llamas para poder abrirse camino y registrar el interior de la vivienda.

En la casa, los bomberos encontraron a una mujer de 15 años, quien fue declarada muerta en el lugar, así como una mujer de aproximadamente 70 años, a quien se trasladó de urgencia a un hospital en condición grave.

Inicialmente, los servicios de emergencia reportaron que las dos mujeres habían fallecido, pero más tarde aclararon que los socorristas pudieron recuperar el pulso de la anciana después de practicarle RCP.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que las llamas fueron sofocadas aproximadamente en 19 minutos.

Agentes del médico forense del condado de Los Ángeles y equipos de investigadores de incendios provocados acudieron al lugar de la conflagración, de acuerdo con los protocolos de incendio fatal.

Las autoridades mantienen en curso una investigación para determinar la causa del incendio.

