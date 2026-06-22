Conductor ebrio escapa tras accidente automovilístico mortal en Los Ángeles

Un presunto conductor ebrio que escapó podría estar vinculado con dos accidentes automovilísticos, en los que falleció una persona, los cuales ocurrieron la madrugada de este lunes en el vecindario de Harvard Park, en Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), un conductor, que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, habría ocasionado un percance que involucró a cuatro vehículos, cuando intentaba huir de un incidente anterior que ocurrió a pocas cuadras de distancia.

Según el oficial Ayers, del LAPD, los oficiales fueron alertados de un accidente que sucedió en la intersección de Vermont Avenue y Gage Avenue, donde uno de los vehículos implicados en el incidente supuestamente se dio a la fuga, aproximadamente a las 12:40 a.m.

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El oficial del LAPD dijo que el automóvil del sospechoso siguió su camino por Gage Avenue, en dirección oeste, cuando se impactó contra otros tres vehículos cerca de la intersección de Normandie Avenue, donde falleció una mujer de 49 años.

En el lugar se observaron escombros de los vehículos afectados que quedaron esparcidos por la intersección, con una camioneta SUV de color oscuro que presentaba graves daños en la parte delantera.

“Este es, sin duda, uno de los peores accidentes de tráfico en los que he estado, lo que me indica que, con todos los escombros en el camino, la velocidad fue un factor determinante. Lamentablemente, falleció una persona”, declaró el oficial Ayers, en una entrevista con la cadena KTLA.

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Las autoridades no hicieron pública la identidad de la persona fallecida en el accidente ni del vehículo en que viajaba. No se reportaron otras personas lesionadas gravemente por este accidente múltiple.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene en curso la investigación de los dos accidentes vehiculares y su posible relación con un conductor supuestamente alcoholizado.

“Creemos que tal vez haya habido algún caso de conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad”, mencionó el oficial del LAPD.

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Las investigaciones preliminares hacen suponer que todos los vehículos circulaban en dirección oeste por Gage Avenue cuando fueron impactados por detrás por el vehículo del sospechoso, quien posteriormente escapó del lugar.

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