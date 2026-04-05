Hombre acusado de asesinato tras accidente fatal en Los Ángeles

Un hombre fue acusado de tres cargos de asesinato por el accidente automovilístico en el que terminó una persecución policial, percance en el que fallecieron una mujer hispana y su novio, de origen hispano, la noche del miércoles 1 de abril en el área de Pomona.

Jennifer Loera-Zarco, de 25 años, embarazada de ocho meses, y su novio, Marc Trejo-Saldívar, de 26 años, fueron las víctimas identificadas por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Pomona, el percance fue consecuencia de una persecución policial que comenzó cuando los agentes respondieron a un reporte de violencia doméstica en East 10th Street.

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Cuando los oficiales interrogaban a la persona que reportó el incidente, el sospechoso, identificado como Marshall Judson, de 31 años, regresó al lugar conduciendo de forma temeraria.

Supuestamente, Judson chocó intencionalmente contra una patrulla estacionada antes de huir del lugar del incidente. Las autoridades dijeron que comenzó una persecución que terminó cuando el sospechoso se impactó contra un Ford Fusion en el que viajaba la pareja hispana inocente.

La noche del viernes, se llevó a cabo una vigilia en el lugar del accidente en memoria de la mujer embarazada y su novio que perdieron la vida.

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“Solo quiero que la gente sepa que, aunque siguen diciendo que se perdieron dos vidas, fueron tres. El bebé era una personita. Estaba a punto de nacer”, dijo Amber Torres, hermana de la mujer embarazada.

La policía de Pomona informó que se encontró un arma de fuego y varios componentes relacionados en el auto de Judson, quien no tenía una licencia de conducir válida.

Inicialmente, Judson enfrentaba cargos de homicidio vehicular, agresión con arma mortal a un agente del orden público, conducir bajo los efectos del alcohol, conducir sin una licencia válida, evasión de la justicia (delito grave) y cargos relacionados con armas de fuego.

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Posteriormente, Judson fue acusado de tres cargos de asesinato, en relación con el accidente del 1 de abril en Pomona.

Se creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que la familia destinará al pago de los servicios funerarios de la pareja hispana y del bebé que estaba por nacer.

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