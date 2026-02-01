Cerca de 60 vehículos colisionan por densa niebla en California

Cerca de 60 vehículos estuvieron involucrados en un accidente masivo que ocurrió la mañana de este sábado en el centro de California.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que el percance se reportó aproximadamente a las 8:15 a.m. en la Autopista 99, cerca de la Avenida 24, en la localidad de Delano, al norte de Bakersfield, en el condado de Kern.

De acuerdo con las autoridades, se cree que el percance de los vehículos pudo ser consecuencia de las condiciones de densa niebla que había la mañana del sábado.

Las autoridades dijeron que la Autopista 99 permaneció cerrada durante varias horas en ambas direcciones.

La CHP mencionó que la niebla suele ser un problema bastante frecuente para los conductores en esa zona.

El martes de la semana pasada, una densa niebla ocasionó otro percance, que involucró a 43 vehículos, en la Autopista 58, en el condado de Kern.

Según el oficial de información pública de la Patrulla de Caminos de California, los oficiales que respondieron al percance de este sábado en Delano reportaron una visibilidad de entre 100 y 200 pies debido a la niebla.

“Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con un gran número de vehículos que habían colisionado, entre ellos camiones con remolque, sedanes y camionetas”, dijo el portavoz de CHP.

Los carriles de la autopista fueron despejados alrededor de las 2:30 p.m., lo que permitió a los automovilistas viajar por la carretera con normalidad.

Según la CHP, en el percance estuvieron involucrados 59 vehículos, y hasta este domingo se tenía la confirmación de diez personas lesionadas que habían sido trasladadas a hospitales locales.

