CHP activa operativo por Thanksgiving en carreteras de California

Desde las 6:01 p.m. de este miércoles, la Patrulla de Caminos de California (CHP) activa el operativo denominado “Thanksgiving Holyday Enforcement Period” (Periodo de Cumplimiento de las Leyes del Día de Acción de Gracias).

El operativo, que registró más de 1,100 arrestos el año pasado, está vigente desde la tarde de este miércoles hasta las 11:59 p.m. de domingo 30 de noviembre.

Durante el periodo de vacaciones de Thanksgiving del año pasado, 14 personas fallecieron por accidentes automovilísticos en caminos bajo la jurisdicción de la CHP. Las autoridades dijeron que, de las víctimas, seis de ellas no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

“Los cinturones de seguridad siguen siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas en nuestras carreteras“, dijo el comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duryee.

“Abrocharse el cinturón de seguridad en tan solo dos segundos podría ser la decisión que salve su vida o la de un ser querido“, agregó el comisionado de CHP.

En el periodo de 2024, los oficiales de CHP arrestaron a más de 1,100 personas por conducir bajo la influencia del alcohol como parte de los esfuerzos por cumplir la ley, durante el operativo que duró 102 horas.

Según el Auto Club del Sur de California, se espera que unos 7 millones de habitantes del sur de California emprendan viajes durante el periodo de vacaciones por Thanksgiving.

La agencia dijo que aproximadamente 5.88 millones viajarán a sus destinos en automóvil, mientras que 704,00 se trasladarán en avión y 196,000 lo harán por otros medios de transporte, como crucero, tren o autobús.

La CHP instó a los automovilistas, ya sea que conduzcan por ciudades o por las carreteras de California, así como a los pasajeros, a abrocharse el cinturón de seguridad, a conducir sobrios y a respetar los límites de velocidad.

“Las vacaciones son para celebrar y conectar, no para perder. Protéjase y proteja a sus seres queridos haciendo del uso del cinturón de seguridad una parte fundamental de cada viaje”, dijo la CHP en un comunicado de prensa.

A nivel nacional, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) calcula que 81.8 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares durante las vacaciones de Thanksgiving.

