Fuego real golpea vehículo de Patrulla de Caminos de California en Camp Pendleton

Metralla de una munición explosiva disparada este sábado durante la celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Camp Pendleton impactó un vehículo de la Patrulla de Caminos de California (CHP), informó la agencia.

Por el evento, que incluyó un ejercicio militar con fuego de artillería real, se cerró un tramo de 17 millas de la autopista Interestatal 5 entre Los Ángeles y San Diego, lo que dejó a viajeros varados durante horas.

First, you misled Californians about the live munitions being shot over I-5.



Then you accused the Governor of overreacting when he closed a portion of the freeway to protect the public.



And now we learn … live ordinance detonated early, striking a vehicle on a closed portion… https://t.co/nv1kS8ZMri — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 19, 2025

La CHP dijo que la munición explosiva que fue disparada sobre la autopista detonó de forma prematura e impactó y dañó un vehículo de la corporación que apoyaba en el cierre de la autopista al tráfico vehicular.

“Esta fue una situación inusual y preocupante. Es muy poco común que se lleven a cabo ejercicios con fuego real o explosivos en una autopista en funcionamiento“, dijo el jefe de la División Fronteriza de CHP, Tony Coronado.

“Como infante de marina, tengo un gran respeto por nuestros aliados militares, pero mi principal responsabilidad es garantizar la seguridad de los californianos y de los oficiales que los protegen“, agregó el mando policial.

La Patrulla de Caminos de California dijo que no se reportaron personas lesionadas y los oficiales notificaron inmediatamente al Cuerpo de Marines, que momentos después suspendió el disparo de municiones sobre la Autopista 5.

“CHP presentó un informe interno sobre el incidente, con la recomendación de efectuar una revisión posterior adicional sobre la planificación, la comunicación y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y local en torno al evento del sábado 18 de octubre, con el fin de fortalecer los protocolos para futuras manifestaciones y eventos de capacitación cerca de las vías públicas“, dijo CHP.

A la celebración del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton asistieron el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Amamos a nuestros marines y tenemos una deuda de gratitud con Camp Pendleton, pero la próxima vez, el vicepresidente y la Casa Blanca no deberían ser tan imprudentes con la vida de las personas por sus proyectos de vanidad“, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en las redes sociales.

El evento en Camp Pendleton ocurre en medio de la tensión entre la administración Trump con el gobierno de California debido, entre otros temas, a los operativos de inmigración que se llevan a cabo en el estado desde junio.

El viernes se solicitó al estado que colocara letreros a lo largo de la autopista que dijeran: “Fuego aéreo en curso”, según un comunicado de la oficina del gobernador Newsom.

La mañana del sábado, el gobierno federal informó a funcionarios estatales que las actividades con fuego real estaban programadas para la tarde del sábado.

Debido al riesgo de seguridad y a las distracciones para los conductores, la Patrulla de Caminos de California decidió cerrar de forma temporal el tránsito de la autopista Interestatal 5.

