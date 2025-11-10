Accidente de autobús en San Bernardino: 20 heridos

Al menos unas 20 personas, la mayoría de ellos menores, sufrieron lesiones tras el accidente de un autobús que volcó la noche de este domingo en el condado de San Bernardino.

Las autoridades informaron que el percance ocurrió poco antes de las 9:00 p.m. de este domingo en la Autopista 330, en el área de Running Springs, en las montañas de San Bernardino, lo que provocó el cierre de la autopista en ambos sentidos mientras se llevaban a cabo las investigaciones del accidente.

Fredalba (Final): Incident command terminated, units being released. Aboard the bus were a total of 36 persons, including adults and teens.



A total of 20 patients were transported, including three with severe injuries. The remainder of the passengers suffered minor injuries and… pic.twitter.com/BUoc6VWwuy — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) November 10, 2025

El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino y la Patrulla de Caminos de California informaron que fueron trasladadas a un hospital las 20 personas heridas, de las cuales tres presentaban lesiones graves y el resto heridas leves.

En el lugar se tuvo una fuerte presencia de socorristas que instalaron una zona de triaje para evaluar rápidamente el estado de salud de los pasajeros del autobús accidentado.

“El resto de los pasajeros sufrió lesiones leves y no fueron transportados o no reportaron ninguna lesión”, dijeron las autoridades en una publicación en las redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, en el autobús viajaban unas 36 personas, entre adultos y adolescentes, miembros de un grupo religioso que tenía como destino la ciudad de Santa Ana.

“Estaba frenando y cuando llegó a esta curva, se notaba que estaba a punto de volcar, así que giró bruscamente contra el muro e intentó detenerlo; pero, obviamente, no funcionó“, expresó uno de los testigos del accidente.

Los bomberos dijeron que las personas pudieron evacuar el autobús, algunas de ellas trepando por la escotilla superior del transporte.

Funcionarios de Caltrans informaron en la red social X que la Autopista 330 estuvo cerrada en ambas direcciones, desde Live Oak, cerca de Running Springs, hasta Highland Avenue, en Highland, debido al accidente del autobús. La carretera fue reabierta hasta la madrugada de este lunes.

El accidente se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades del condado de San Bernardino. No hay sospechas de que el alcohol o las drogas hayan sido un factor para que ocurriera el percance.

