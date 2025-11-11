Mujer evade captura en California y cruza la frontera a México en persecución de 155 millas

Una mujer logró escapar con un vehículo presuntamente robado después de una persecución policial de 155 millas que cruzó cuatro condados del sur de California la tarde de este lunes hasta que logró cruzar la frontera a México, informaron las autoridades.

La conductora, identificada como Alyssa Wilson, de 29 años y residente de Simi Valley, es sospechosa del hurto de una camioneta minivan Toyota Sienna plateada de una casa de rehabilitación en la cuadra 1900 de East Hillcrest Drive, en Thousand Oaks, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

Después del robo, las autoridades vieron la camioneta en Simi Valley e intentaron detenerla, pero la conductora huyó e ingresó a la Autopista 118, donde alcanzó una velocidad de hasta 90 millas por hora, según las autoridades.

La persecución policial comenzó aproximadamente a las 11:15 a.m. en el área de Sherman Oaks y se extendió hasta el condado de San Diego.

Cuando el vehículo ingresó a la Autopista 405, los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) se hicieron cargo de la persecución de la minivan Toyota Sienna.

De acuerdo con las autoridades, la conductora se encontraba en medio de una crisis de salud mental en el momento en que le quitó la minivan a su madre, quien reportó el incidente a la CHP.

Mientras era perseguida por las autoridades, la conductora viajó en dirección sur por la Autopista 405 a través de los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange y San Diego, hasta llegar al cruce fronterizo con México alrededor de la 1:30 p.m.

Después de que la sospechosa cruzó la frontera con México, los oficiales de la Patrulla de Caminos de California suspendieron la persecución.

Durante la persecución, las autoridades intentaron desplegar bandas de clavos al menos en cuatro ocasiones, pero la conductora logró esquivarlas.

En uno de esos intentos, los oficiales detuvieron el tráfico en la Autopista 5, en el área de Oceanside, donde lanzaron una banda de clavos justo enfrente de la camioneta, pero la cinta no se desplegó de forma correcta.

La mujer mantuvo la persecución policial por unas 155 millas, desde el Valle de San Fernando hasta la frontera, en poco más de dos horas. La conductora no se encontró con tráfico, además de que en ningún momento alcanzó velocidades excesivas.

No quedó claro si las autoridades de México brindarán colaboración a la policía estadounidense para detener y extraditar a Alyssa Wilson.

