Pérdida irreparable: muere en accidente el genio detrás de Call of Duty

Vince Zampella, uno de los creadores de videojuegos más exitosos como Call of Duty, falleció en un accidente automovilístico la tarde de este domingo en un freeway de Los Ángeles.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) confirmó en un comunicado que el percance ocurrió a las 12:43 p.m. de este domingo cerca de la milla 62 del freeway Ángeles Crest, en el área de Altadena.

This is an unimaginable loss, and our hearts are with Vince’s family, his loved ones, and all those touched by his work. Vince’s influence on the video game industry was profound and far-reaching. A friend, colleague, leader and visionary creator, his work helped shape modern… https://t.co/af2C4bvsmE — Electronic Arts (@EA) December 22, 2025

De acuerdo con los reportes, Zampella, de 55 años, viajaba en un Ferrari cuando se impactó contra una barrera de concreto, lo que provocó que el auto deportivo se incendiara.

Las autoridades verificaron que el Ferrari fue el único vehículo involucrado en el percance, y en un momento se desvió de la carretera “por condiciones desconocidas” y se impactó contra el muro y se envolvió entre las llamas.

“El pasajero salió despedido del vehículo y el conductor quedó atrapado. Ambas personas fallecieron a causa de las heridas“, dijo la Patrulla de Caminos de California.

Las autoridades no confirmaron inmediatamente la identidad de las dos personas fallecidas ni el tipo de vehículo en el que viajaban.

Sin embargo, el periodista de videojuegos Geoff Keighley informó en las redes sociales que Zampella había fallecido en un accidente automovilístico este domingo en Los Ángeles.

Posteriormente, otros medios especializados en la industria de los videojuegos también publicaron sobre el accidente en el que falleció el cocreador de Call of Duty y también cofundador de Respawn Entertainment.

La compañía de videojuegos Electronic Arts (EA) informó del fallecimiento de Zampella el domingo, pero no reveló la causa de la muerte.

Zampella cofundó la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward en 2003 junto con Jason West. Durante su estancia en la desarrolladora, idearon Call of Duty.

Bajo el liderazgo de Zampella y West, Infinity Ward lanzó algunos de los videojuegos más populares de la década de 2000, incluyendo la serie Call of Duty: Modern Warfare.

Tanto Zampella como West fueron despedidos por Activision, la empresa matriz de Infinity Ward. Sin embargo, los dos demandaron por despido injustificado y recibieron compensaciones por parte de la empresa.

Posteriormente, Zampella cofundó otra desarrolladora, Respawn Entertainment, en 2010, pero la abandonó en 2013, antes de ser vendida a Electronic Arts (EA)

Un portavoz de EA dijo en un comunicado este lunes que la influencia de Zampella en la industria de los videojuegos era profunda y de largo alcance.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo”, dijo el portavoz de EA.

“Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos y en la conexión entre los jugadores durante generaciones”, se agregó en el comunicado.

La franquicia de Call of Duty ha vendido más de 500 millones de juegos en todo el mundo.

En los años recientes, Zampella estuvo al mando de la creación de los videojuegos de acción y aventura Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor.

