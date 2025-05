Activision va con todo contra los hackers de Call of Duty

Parece que Activision se cansó de pelear contra los hackers y decidió llevar el conflicto a los tribunales. La compañía acaba de presentar una demanda contra los creadores de dos de los hacks más utilizados en Call of Duty, en un movimiento que deja claro que los métodos diplomáticos ya no bastan. En el centro de la tormenta están Lergware y GameHook, dos herramientas que no solo permiten hacer trampas en partidas multijugador, sino que también pueden sabotear directamente la experiencia de otros jugadores.

Este golpe legal se da justo cuando Call of Duty: Black Ops 6 enfrenta una de sus peores crisis de popularidad en PC. Muchos jugadores han abandonado la plataforma debido al creciente número de tramposos, alimentando el enojo y la frustración de una comunidad que exige soluciones reales.

Hacks “tóxicos” que arruinan partidas enteras

Activision no se anduvo con rodeos en la demanda, describiendo los hacks como “tóxicos” debido a las funciones agresivas que incluyen. Por ejemplo, Lergware y GameHook permiten a los usuarios expulsar a otros jugadores de los servidores, una técnica conocida como “rage cheat”. También pueden crashear servidores completos, arruinando las partidas para todos.

Además, GameHook incorpora los infames aimbots —que hacen que las armas disparen con precisión automática— y los ESP Bots, que permiten ver enemigos a través de paredes u obstáculos. Estas trampas no solo desbalancean el juego, sino que lo vuelven directamente injugable para quienes buscan una experiencia justa.

El creador de Lergware, Ryan Rothholz (alias “Lerggy”), es señalado como el principal responsable. Según Activision, lanzó la primera versión del hack en 2021 o 2022, y posteriormente lo actualizó para hacerlo compatible con Modern Warfare 2 y Warzone. Aunque en un momento aceptó una orden de cese, luego simplemente cambió su alias y siguió distribuyendo el código fuente.

Una comunidad harta y una base de usuarios en caída

El problema no es menor. Black Ops 6 ha perdido una cantidad considerable de usuarios en PC, en parte por la incapacidad de frenar efectivamente el uso de trampas. Aunque Activision ha invertido millones de dólares para combatir estos comportamientos —con algunos cierres sonados como el de Phantom Overlay— los hackers parecen siempre ir un paso adelante.

Para muchos jugadores, la única solución ha sido desactivar el crossplay y jugar únicamente con otros usuarios de consola, evitando así cruzarse con tramposos en PC. Activision incluso ha implementado opciones de crossplay solo para consolas, reconociendo que la experiencia multijugador en PC está profundamente afectada.

La compañía admite que estos comportamientos no solo destruyen la experiencia de juego, sino que también afectan directamente su negocio. Si el entorno es tóxico, los jugadores abandonan los títulos, dejan de comprar contenido y pierden interés en futuras entregas. Por eso, esta ofensiva legal no es solo una medida correctiva: es una acción para proteger la sostenibilidad de su franquicia estrella.

Activision no da más oportunidades

En su demanda, Activision sostiene que ofreció a los responsables varias oportunidades para cesar sus actividades sin necesidad de litigios. Pero, según la compañía, los implicados ignoraron todos los intentos de contacto. Incluso tras recibir nuevas cartas de cese en marzo de 2025, los acusados —Rothholz, Collin Gyetvai (“Cid”) y Jordan Newcombe Boothey (“Bossnight55”)— continuaron distribuyendo los hacks, presuntamente a través de canales privados o del servidor de Discord de GameHook.

Lo más grave es que Activision cree que están intentando “rebrandear” GameHook bajo un nuevo nombre y con otras identidades en línea. La empresa exige ahora indemnizaciones económicas millonarias, el cese definitivo de estas actividades y sanciones ejemplares.

En total, Activision afirma haber cerrado más de 25 fabricantes de trampas desde el lanzamiento de Black Ops 6, y ha tomado acciones contra más de 150 distribuidores. Además, ha emitido cartas de cese incluso contra empresas que venden hardware de terceros utilizado para hacer trampa, como los polémicos dispositivos Cronus.

Este movimiento legal puede ser una señal de que Activision está lista para llevar la guerra contra los hackers a otro nivel. La comunidad, por su parte, observa con atención y esperanza de que, al menos esta vez, el juego limpio prevalezca.

