Arrestan a mujer que ocasionó persecución de 155 millas de Ventura a México

Las autoridades arrestaron este martes a la mujer que ocasionó una persecución policial que se prolongó por 155 millas desde el condado de Ventura hasta la frontera con México en una camioneta presuntamente robada.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que Alyssa Wilson, de 29 años, fue detenida poco antes de la 1:00 p.m. cuando intentó reingresar a Estados Unidos en el puesto fronterizo de San Ysidro un día después del incidente.

El lunes, Wilson presuntamente robó una minivan Toyota Sienna plateada de una casa de rehabilitación en la cuadra 1900 de East Hillcrest Drive, en Thousand Oaks, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

La persecución comenzó alrededor de las 11:15 a.m. del lunes después de que las autoridades recibieron el reporte del hurto de una minivan en Thousand Oaks.

Wilson robó el vehículo y condujo hacia el sur durante dos horas, sin hacer caso de los oficiales que le ordenaban detenerse y en ocasiones hizo maniobras arriesgadas cuando eludía bandas de clavos lanzadas por las autoridades.

Durante la persecución en las autopistas 118, 405, 5 y 805, rumbo a San Diego, la mujer alcanzó velocidades de hasta 90 millas por hora y no se encontró con tránsito vehicular hasta llegar a la frontera con México.

Las autoridades dijeron que Wilson estaba sufriendo una crisis de salud mental y fue su madre quien notificó a la Patrulla de Caminos de California (CHP) sobre el robo de la minivan.

La mujer cruzó los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange y San Diego mientras era perseguida por unidades de la CHP, que detuvieron la persecución después de que la sospechosa cruzó la frontera hacia México aproximadamente a la 1:30 p.m.

Este martes, al día siguiente de la persecución policial, Wilson intentó reingresar a Estados Unidos, pero fue detenida en San Ysidro, mientras que las autoridades recuperaron la Toyota Sienna hurtada.

Se informó que, tras su arresto, Alyssa Wilson fue puesta a disposición de los alguaciles del condado de Ventura.

Las autoridades mantienen en curso la investigación del hurto y la persecución, además de que están pendientes los posibles cargos que podría enfrentar la mujer.

