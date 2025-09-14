FBI duplica recompensa por datos sobre pistolero involucrado en redada de Ventura

El Buró Federal de Investigación (FBI) anunció que se duplicó la recompensa por información para identificar y arrestar al hombre que parece haber accionado un arma de fuego contra agentes federales durante la redada que se llevó a cabo el 10 de julio en el condado de Ventura.

Las autoridades ahora ofrecen una recompensa de $100,000 dólares para la persona que proporcione datos que ayuden a arrestar a la persona que fue captada en poder de un arma de fuego cerca de una granja durante el operativo que ocurrió hace poco más de dos meses.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification, arrest, and conviction of an unknown suspect who appeared to point a firearm and possibly fired it at federal law enforcement officers in Camarillo, CA, on July 10, 2025, at… pic.twitter.com/mZcATp27eM — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 12, 2025

En un comunicado de prensa, el FBI informó del nuevo monto de la recompensa para identificar a un sujeto desconocido que parecía apuntar con un arma de fuego durante una manifestación y que presuntamente abrió fuego en contra de los agentes de inmigración.

El operativo se llevó a cabo el 10 de julio en Glass House Farms, una granja de cultivo legal de marihuana en la localidad de Camarillo, lo que provocó la manifestación de centenares de personas que protestaron por la presencia de los agente federales de inmigración.

Los manifestantes también protestaron por una segunda redada que simultáneamente se llevó a cabo en otra instalación de Glass House Farms en Carpintería.

Durante la manifestación en Camarillo, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y munición no letal en contra de las personas que enfrentaron a los agentes bloqueando las carreteras e intentando detener los transportes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó después de las redadas que se detuvo a 361 trabajadores en el condado de Ventura.

En los días siguientes a las redadas en las granjas de Glass House Farms, las autoridades dijeron que los manifestantes lanzaron proyectiles, entre ellos un profesor de Cal State Channel Islands acusado de arrojar una bomba de gas lacrimógeno a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

También se mostraron imágenes de un sujeto que apuntaba a los agentes federales de inmigración con un arma de fuego mientras transcurría la protesta en la localidad de Camarillo, que es buscado por el FBI.

Ningún agente federal sufrió heridas por los disparos que se sospecha fueron provocados por el sospechoso, cuya recompensa inicial era de $50,000 dólares hasta este viernes.

“Se cree que el hombre desconocido participaba en una protesta“, dijo la oficina de la agencia federal en Los Ángeles.

“El FBI no inicia investigaciones basándose en actividades protegidas por la Primera Enmienda, pero agredir, resistirse o impedir el cumplimiento de las funciones de las fuerzas del orden federales constituye un delito federal”, agregó.

Si alguna persona tiene información que ayude al FBI a identificar al sospechoso para su arresto, debe comunicarse al 1-800-225-5324, acudir a la oficina local de la agencia, a la embajada o consulado más cercano, o por Internet en este enlace.

