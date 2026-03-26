Los Ángeles aprueba instalación de 125 cámaras de control de velocidad

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó la instalación de 125 cámaras de control de velocidad que se colocarán en diversas partes de la ciudad.

Con 14 votos a favor y ninguno en contra, el consejo autorizó al Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) avanzar con el programa de seguridad vial, que se estima tiene un costo de casi $8.5 millones de dólares.

El ayuntamiento también solicitó que se elabore un informe sobre las políticas y el impacto de la aplicación del programa.

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Durante la votación, se tuvo la ausencia de la concejala Imelda Padilla.

El Concejo Municipal de Los Ángeles instruyó al LADOT a ampliar su Programa de Asistencia Comunitaria para el Estacionamiento, que permite a personas de bajos ingresos o sin hogar llevar a cabo servicio comunitario en lugar de pagar una multa durante la vigencia del programa.

Se espera que el Departamento de Transporte de Los Ángeles presente informes anuales sobre la eficacia del programa para ayudar a las personas de bajos ingresos.

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Las cámaras de velocidad serán instaladas en los lugares de la ciudad donde se producen con mayor frecuencia los accidentes relacionados con el exceso de velocidad.

El programa busca reducir los accidentes por exceso de velocidad en la ciudad. Crédito: Richard Vogel | AP

Se tiene previsto que los trabajadores municipales instalen y prueben las cámaras de control de velocidad entre abril y julio, previo a una campaña informativa pública de 60 días antes de que entren en vigor.

Entre julio y septiembre, la ciudad implementará un periodo de advertencia de 60 días para dar a conocer a los conductores, de acuerdo con un cronograma provisional del LADOT.

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Se espera que el Departamento de Transporte de Los Ángeles emita advertencias por infracciones cometidas por primera vez durante la duración del programa piloto. Las multas se emitirán a los propietarios registrados de los vehículos que sean captados por las cámaras.

“Como sabemos, el exceso de velocidad es una de las amenazas más graves en nuestras calles. Los automóviles son la principal causa de muerte infantil en Los Ángeles, y en el resto del país, las armas de fuego”, expresó la concejala Katy Yaroslavsky.

“Esto debería hacernos reflexionar profundamente. Este programa nos brinda una herramienta para prevenir esas muertes y proteger a los residentes de todos los vecindarios”, agregó.

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La ciudad retrasó la implementación del programa debido a un proceso de participación comunitaria para desarrollar una política de uso, así como al proceso de adquisición de las propias cámaras de velocidad.

Sobre la distribución, la mayoría de los distritos del consejo recibirán ocho cámaras de velocidad, mientras que los distritos 4, 6, 8, 9 y 10 recibirán una unidad adicional.

Residentes de Los Ángeles expresaron su confianza en que el programa de cámaras de control de velocidad ayude a reducir las estadísticas de los accidentes relacionados con esta causa.

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“Creo que sí. Cuando se instala algo y se establecen ubicaciones y medidas, por supuesto que se anima a la gente a respetar la ley. Así que creo que va a funcionar”, declaró Violaysia Kamara, residente de North Hollywood, en una entrevista con la cadena ABC.

La oportunidad de que la ciudad de Los Ángeles instale y opere cámaras de control de velocidad está en una ley autorizada por el gobernador Gavin Newsom.

En octubre de 2023, Newsom firmó la ley AB 645, redactada por la asambleísta Laura Friedman, demócrata de Burbank, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

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La norma autorizó a Los Ángeles, Long Beach y Glendale, así como a San José, Oakland y San Francisco, a operar programas piloto de cámaras de control de velocidad hasta el 1 de enero de 2032, a menos que se emita una prórroga legislativa.

Se requiere que se presente un informe de evaluación final a más tardar el 1 de marzo del último año del programa piloto.

Activistas defensores de la seguridad vial criticaron a los funcionarios de la ciudad por no implementar el programa con anterioridad. Esperan que el programa piloto de cámaras de control de velocidad marque la diferencia a la hora de salvar vidas y que los conductores respeten los límites de velocidad.

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En 2026, 290 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con el exceso de velocidad, según los datos más recientes del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El año pasado, se registraron más fallecimientos relacionados con accidentes de tráfico que con homicidios.

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