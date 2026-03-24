San Bernardino debe indemnizar a víctima de accidente automovilístico con $6 millones

El condado de San Bernardino deberá pagar $6 millones de dólares a la víctima de un accidente automovilístico que involucró a un investigador encubierto del condado que no respetó un semáforo en rojo y se impactó contra un vehículo de un hombre de 60 años, quien sufrió lesiones graves.

El percance ocurrió aproximadamente a las 12:28 p.m. del 30 de septiembre de 2020, en una intersección en forma de T en Third Street y Lena Road.

Los abogados del demandante, identificado como Emanuel Butler, dijeron que su cliente conducía una camioneta Ford F-150 en dirección este por Third Street y esperaba a la luz verde del semáforo para cruzar la intersección.

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Un investigador del condado de San Bernardino, que viajaba en dirección norte por Lena Road, se saltó el semáforo en rojo y se estrelló contra la camioneta de Butler, quien, a causa del impacto, sufrió lesiones graves y permanentes.

“La demanda alega negligencia y responsabilidad tanto del investigador como del condado de San Bernardino, su empleador“, dijo en un comunicado el bufete de abogados Kramer Trial Lawyers.

Los abogados dijeron que, tras revisar las evidencias, el jurado declaró al investigador del condado culpable del percance tras concluir que entró en la intersección mientras estaba la luz roja en el semáforo, contradiciendo sus afirmaciones anteriores de que la luz estaba en verde.

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“Este caso trata sobre la rendición de cuentas”, expresó el fundador de Kramer Trial Lawyers, Daniel Kramer. “Este accidente jamás debió ocurrir“.

Kramer mencionó que el incidente se agravó debido a las declaraciones falsas del investigador sobre cómo sucedieron las cosas.

“El jurado no se dejó engañar. Cuando las entidades públicas actúan de manera irrazonable, tanto en la carretera como en los tribunales, debe haber consecuencias“, añadió.

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El abogado aseguró que este caso debió haberse resuelto hace años, sin embargo, se forzó un juicio y un jurado determinó que el condado era el responsable.

De acuerdo con Kramer, el condado de San Bernardino se negó a resolver el caso cuando se le presentaron las oportunidades razonables de conciliación.

En este caso, en agosto de 2020, el demandante ofreció resolver el conflicto con un acuerdo de $500,000 dólares, pero los funcionarios respondieron en diciembre de aquel año con una oferta de $140,000 dólares, sin aumentar su posición.

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Finalmente, el caso llegó a un juicio en los tribunales, donde se dictó un veredicto que superó los $6 millones de dólares.

“Fue un proceso largo y difícil, pero agradezco que el jurado haya escuchado las pruebas y llegara a la conclusión correcta. Espero que esto genere responsabilidad y evite que algo así le suceda a otra persona“, declaró Butler.

Kramer dijo que un patrón similar ocurrió en un caso anterior, “Florencio Munguía y otros contra el condado de San Bernardino”, que también llevó su bufete de abogados y que se presentó el 4 de enero de 2019, cuando el demandante ofreció llegar a un acuerdo por $250,000 dólares.

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“Tras no responder a tiempo, el condado ofreció posteriormente $225,000 dólares, oferta que fue rechazada. El caso prosiguió a juicio, resultando en un veredicto superior a los $11 millones de dólares, con una sentencia final de aproximadamente $12.8 millones tras la apelación“, dijo el bufete.

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