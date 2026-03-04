Hispana muere al defender a hijo de 5 años en ataque de perros en San Bernardino

Una mujer hispana perdió la vida al intentar proteger a su hijo de 5 años del ataque de tres perros a finales de febrero en el condado de San Bernardino.

Investigadores de la Estación del Río Colorado del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) informaron que el incidente ocurrió la tarde del viernes 27 de febrero en casa de la madre de la mujer fallecida, en la cuadra 6700 de Wingfoot Court, en la localidad de Big River.

De acuerdo con un comunicado del SBSD, la víctima, identificada como Emily Panuco, de 26 años, y su hijo de 5 años, residentes de Parker, Arizona, estaban de visita en la casa de su madre, para ver una camada de cachorros de varias semanas.

Aproximadamente a las 3:30 p.m. del 27 de febrero, el hijo de Emily se acercó a una caja de cartón, cerca de la puerta principal de la residencia, donde estaban los cachorros; en ese momento fue atacado por tres perros adultos.

“Emily Panuco intervino para proteger a su hijo, pero también fue atacada”, dijeron los investigadores del SBSD.

La hispana de 26 años recibió múltiples heridas durante el ataque de los tres perros y, pese a recibir los primeros auxilios para salvarle la vida, la mujer falleció en el lugar.

El hijo de Emily también recibió varias mordeduras durante el ataque, con dos heridas graves, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital local para recibir tratamiento.

Más tarde, el pequeño fue dado de alta del centro médico, aunque no se tiene una actualización sobre su estado de salud.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino no proporcionó detalles sobre la raza de los tres perros involucrados en el incidente.

Se informó que agentes del Control de Animales de las Tribus Indígenas del Río Colorado (CIRT) acudieron al lugar donde ocurrió el ataque y tomaron la custodia de los tres perros adultos, que fueron sacrificados.

El SBSD mantiene en curso una investigación sobre el incidente que ocurrió en Big River y no quedaba claro si se presentarían cargos.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con el alguacil del SBSD, R. Flores, en la Estación del Río Colorado, al 760-326-9200.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a la línea directa de WeTip al 800-782-7463, o por internet en su sitio web en este enlace.

