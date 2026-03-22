Mercancía robada por $7 millones recuperada en el sur de California

Una investigación sobre delitos organizados y robo de carta en el sur de California ayudó a recuperar cerca de $7 millones de dólares en mercancía hurtada y al arresto de nueve personas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que los productos robados se recuperaron tras ejecutarse órdenes de registro en diversos sitios en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino.

From December 2025 through February 2026, LASD Major Crimes Bureau Cargo

Criminal Apprehension Team (CCATS) detectives served 13 location search warrants in Los Angeles, Riverside, and San Bernardino Counties as part of an ongoing investigation into organized crimes and cargo… pic.twitter.com/dDiNPSIB78 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) March 20, 2026

De acuerdo con un comunicado del LASD, durante los operativos se logró el arresto de nueve sospechosos como parte de la investigación.

Sigue leyendo: Familiares buscan a joven hispana desaparecida en Los Ángeles

Según el LASD, los detectives confiscaron aproximadamente $7 millones de dólares en mercancía robada y $1 millón de dólares en efectivo.

Debido al hurto de mercancía, se vieron afectadas unas 36 empresas, entre ellas JB Hunt, Amazon, Sony, LG, TJ Maxx, Marshalls, Dollar General, Family Dollar, Costco, Wolff Shoes, Monster Energy y Disney.

La carga recuperada incluye televisores Hisense, microondas LG, impresoras Canon, zapatos Wolff, barras de sonido Sony, herramientas Milwaukee, carritos de golf, vehículos todo terreno, ropa Disney, electrodomésticos LG y peluches Jelly Cat.

Sigue leyendo: Vigilan centros de culto en Los Ángeles tras ataques contra Irán

También auriculares Axil XCor Pro, herramientas Black & Decker, herramientas Craftsman, equipos para piscina Pentair, cámaras Ring, cortadoras de cabello Style Craft, unidades de aire acondicionado Mastercool, bebidas energéticas Monster Energy, licores premium Classica Cordials y cosméticos.

Los nueve sujetos fueron detenidos bajo sospecha de hurto mayor de carga, lavado de dinero y recepción de bienes robados, según el LASD, que añadió que el caso será presentado al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles para su consideración.

En septiembre de 2023, el LASD creó el Grupo de Trabajo contra los Delitos Organizados en el Comercio Minorista para combatir los tipos de delitos de los que se acusa a los nueve sospechosos.

Sigue leyendo: Auto de patrulla es baleada en el condado de Los Ángeles

Si alguna persona tiene información relacionada con el robo de carga, debe comunicarse con el grupo de trabajo del LASD al 562-946-7270, o por correo electrónico a ORCTF@LASD.ORG.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Hombre armado atrincherado durante 20 horas en Los Ángeles

· Pareja hispana fallece en choque frontal contra conductor ebrio en Los Ángeles

· Operativo contra conducción bajo los efectos del alcohol por Super Bowl en el sur de California