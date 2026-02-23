Auto de patrulla es baleada en el condado de Los Ángeles

Un un auto de patrulla del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) recibió impactos de bala la mañana de este domingo, informaron las autoridades.

El LASD dijo que el tiroteo en el que fue baleada la patrulla ocurrió poco después de las 9:00 a.m. en la cuadra 600 de Deep Valley Drive, en el área de la ciudad de Rolling Hills Estates.

De acuerdo con el departamento del sheriff, un alguacil de la estación de Lomita terminaba su respuesta a un llamado sobre varios vehículos que circulaban a alta velocidad en el área y se retiraba del lugar cuando escuchó un fuerte estallido en la parte trasera de su patrulla.

Sigue leyendo: Hombre armado atrincherado durante 20 horas en Los Ángeles

El oficial se detuvo para descender del vehículo para revisarlo y encontró un orificio de bala en la cajuela del lado del pasajero. El alguacil no encontró ningún orificio de salida del proyectil.

Tras el incidente, la zona fue acordonada para ser inspeccionada por las autoridades, pero no se encontró al atacante. El LASD informó que el alguacil que viajaba en la patrulla no sufrió ninguna lesión a causa del incidente.

Sigue leyendo: Pareja hispana fallece en choque frontal contra conductor ebrio en Los Ángeles

“Este peligroso incidente pone de relieve los graves riesgos que nuestros alguaciles enfrentan a diario al proteger a nuestra comunidad“, dijo el LASD en un comunicado.

“No se tolerarán disparos contra las fuerzas del orden y se utilizarán todos los recursos disponibles para identificar y detener al sospechoso o sospechosos responsables”, agregó el departamento.

Sigue leyendo: Operativo contra conducción bajo los efectos del alcohol por Super Bowl en el sur de California

Si alguna persona tiene información relacionada con este incidente, debe comunicarse con la estación Lomita del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 310-539-1661.

Sigue leyendo:

· Operativo en California salva a más de 160 víctimas de explotación

· Empleado de cafetería es despedido por dibujar un cerdo en el vaso de un agente

· Triplican recompensa para arrestar al asesino de dos hispanos en 2021 en Los Ángeles