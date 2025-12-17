Triplican recompensa para arrestar al asesino de dos hispanos en 2021 en Los Ángeles

Las autoridades triplicaron la recompensa por información que ayude en la identificación y arresto del responsable del asesinato de dos hispano que se cometieron en 2021 en Compton, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) elevó a $60,000 dólares la recompensa por datos para detener al responsable de los disparos que mataron a Juan Antonio Orozco, de 22 años, y Javier Carachure Menchaca, de 19 años.

The Los Angeles County Sheriff’s Department Homicide Bureau held a press conference today seeking the public’s assistance in solving a double homicide that occurred on Sunday, November 14, 2021, at approximately 12:58 a.m., in the City of Compton. Javier Menchaca and Juan Orozco… pic.twitter.com/WvEvoyeYk0 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) December 16, 2025

De acuerdo con las autoridades, el 14 de noviembre de 2021, Orozco y Menchaca estaban en el interior de un automóvil viendo carreras clandestinas, al igual que otras cientos de personas, cerca de 1940 de North Bullis Road y Pine Street, en Compton.

Poco antes de la 1:00 a.m., una persona se les acercó por el lado del pasajero, y a través de la ventana les disparó en múltiples ocasiones.

Los oficiales de policía que estaban en ese momento en la zona para intervenir en el incidente de las carreras clandestinas atendieron el crimen de los dos hispanos.

Se menciona que en el lugar había unas 300 personas, pero ninguna identificó al atacante. Aunque se recuperaron videos de cámaras de seguridad en la zona, las grabaciones no fueron de gran ayuda para la investigación.

“Ese fue un acto de violencia sin sentido perpetrado en una zona concurrida donde decenas de personas pudieron haber visto o escuchado algo crucial“, dijo el teniente de homicidios del LASD, Michael Gómez.

“Sabemos que alguien entre esa multitud tiene información que puede ayudar a que se haga justicia con estos dos jóvenes y a dar respuestas a sus familias. Instamos a cualquier persona con conocimiento de este crimen, por pequeño que parezca, a que se presente”, agregó el teniente.

En un inicio, las autoridades anunciaron una recompensa de $20,000 dólares, una cantidad que para Silvia Robles, madre de Juan Antonio Orozco, no era suficiente para persuadir a los testigos a que denunciaran y entregaran al responsable.

Dos años después del doble homicidio, Robles pidió que se aumentara la recompensa al recordar que no solo habían matado a su hijo, sino que también le arrebataron la vida a su amigo.

“Mi hijo no regresó a casa esa noche y nuestra familia ha vivido con este dolor todos los días desde entonces“, expresó Silvia Robles durante la conferencia de prensa en la que se anunció la nueva recompensa.

“Si vieron algo o saben quién hizo esto, por favor, hablen. Ayúdennos a obtener justicia para Juan y Javier y a permitir que nuestras familias comiencen a sanar“, agregó.

Si alguna persona tiene información relacionada con los asesinatos de Orozco y Menchaca, debe llamar a la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477.

