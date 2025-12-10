Operativo antidroga en California: decomiso de narcóticos y armas

Las autoridades incautaron una cantidad sustancial de narcóticos y armas de fuego durante un operativo antidroga en el sur de California.

La redada en contra de las drogas se llevó a cabo en un esfuerzo en conjunto de la Oficina de Narcóticos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

En el operativo, las autoridades ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento en lugares de los condados de Los Ángeles y Ventura, como parte de una investigación sobre un distribuidor de drogas a gran escala.

Durante el registro en los distintos lugares, las autoridades encontraron una gran cantidad de droga, así como evidencia relacionada.

Las autoridades informaron que se incautó:

10 paquetes envueltos, cada uno con 10,000 pastillas M30.

580 libras de metanfetamina.

42 libras de cocaína.

22 libras de heroína.

Cuatro pistolas cargadas

Dos metralletas totalmente automáticas cargadas

Una pistola de asalto cargada

Un rifle de asalto calibre 7.62 cargado

Munición de varios calibres

Cargadores variados para pistolas y rifles

Una cantidad no revelada de dólares en efectivo.

Las autoridades no informaron si hubo personas arrestadas en relación con este operativo en contra de las drogas en el sur de California debido a que la investigación se mantiene en curso.

“La estrecha colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales refleja nuestro compromiso continuo de proteger a nuestras comunidades y combatir el tráfico de narcóticos a gran escala“, dijeron funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

