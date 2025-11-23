Hispano detenido en posesión de arma robada y droga en San Bernardino

Un hispano está bajo custodia después de ser sorprendido en posesión de un arma de fuego robada, municiones y presunta metanfetamina durante una parada de tráfico el 17 de noviembre en Hesperia, en el condado de San Bernardino.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Hesperia informó que oficiales arrestaron al sospechoso, identificado como Juan Miguel González Conn, de 35 años y residente de Boron, condado de Kern.

De acuerdo con la autoridades, poco después de la 1:00 a.m., se detuvo un vehículo en la intersección de Bear Valley Road y Eleventh Avenue.

En el lugar, el oficial, identificado como Velásquez, le hizo la parada a una camioneta Honda Odyssey plateada porque tenía inoperativas las luces traseras.

El oficial ordenó a González Conn, conductor de la camioneta, que se bajara del vehículo, y al registrar la camioneta se encontró un revólver Taurus calibre .38 plateado cargado, además de varias municiones.

De acuerdo con las autoridades, se determinó que el arma de fuego había sido robada en el estado de Nevada.

En la revisión del vehículo, los oficiales también encontraron en el asiento trasero una bolsa transparente que contenía presunta metanfetamina, una balanza y varias bolsitas de plástico pequeñas que estaban en el interior de otra bolsa más grande, elementos que son consistentes con la venta de drogas.

Después de la detención de Juan Manuel González Conn, el Departamento de Policía de Burbank dijo que el hispano es un delincuente convicto.

Las autoridades dijeron que González Conn fue arrestado y fichado en el Centro de Detención High Desert bajo sospecha de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, posesión de droga para la venta y posesión de una sustancia controlada mientras se encontraba armado.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con la Estación Hesperia al 760-947-1500.

Si se desea presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con We-Tip al 1-800-782-7463, o por Internet en el sitio web de la aplicación en este enlace.

