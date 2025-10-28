Autoridades identifican al sospechoso que mató a alguacil en Rancho Cucamonga

Las autoridades identificaron este martes al presunto sospechoso que mató de un balazo al alguacil hispano Andrew Núñez, del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, el lunes en Rancho Cucamonga.

Ángelo José Saldívar, de 47 años y residente de San Bernardino, fue mencionado como el presunto pistolero que escapó en una motocicleta y fue arrestado luego de una persecución policial que terminó en un accidente en el área de Upland.

UPDATE: Sheriff's Department Releases the ID of the Murder Suspect Accused of Killing a Rancho Cucamonga Deputy https://t.co/npZJbW9LJb — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2025

Saldívar, cuya motocicleta se estrelló después de ser golpeada por otro vehículo durante la persecución, actualmente se encuentra hospitalizado en calidad de detenido, pero el sheriff de San Bernardino adelantó que será acusado de asesinato tan pronto como reciba el alta médica.

Este lunes, Núñez respondió a un reporte de violencia doméstica en Rancho Cucamonga, pero al llegar al lugar, en la cuadra 12300 de Hollyhock Drive, fue recibido a balazos por el sospechoso.

Uno de los disparos impactó en la cabeza de Núñez, por lo que fue trasladado de urgencia al Arrowhead Regional Medical Center, en Colton, donde se determinó que había fallecido.

Núñez era un veterano de seis años en el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino y durante los últimos cinco años había servido a la comunidad de Rancho Cucamonga.

El alguacil hispano deja a una esposa embarazada, a una hija de dos años, una madre y cuatro hermanos.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el sheriff Shannon Dicus dijo que un oficial de narcóticos fuera de servicio fue quien hizo una maniobra con su vehículo para golpear la motocicleta en la que viajaba el sospechoso, lo que provocó el accidente que puso fin a la persecución policial.

Afuera de la comisaría de Rancho Cucamonga se estaba levantando desde este lunes un memorial improvisado en honor a Núñez, con velas, flores, notas y otros objetos que eran colocados por personas desconocidas para honrar al alguacil hispano fallecido.

La ciudad de Rancho Cucamonga organizará una vigilia con velas para los residentes a las 6:00 p.m. de este miércoles frente al ayuntamiento.

The City of Rancho Cucamonga invites the community, alongside @RanchoPD, to join us for a Community Vigil in Remembrance of Deputy Andrew Nunez.



Wednesday, October 29, 2025

6:00 – 7:00 p.m.

Rancho Cucamonga Civic Center, 10500 Civic Center Drive @sbcountysheriff pic.twitter.com/CIBi7olM9v — Rancho Cucamonga (@CityOfRC) October 28, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su pesar por la muerte del alguacil hispano, en nombre de todos los californianos y de su esposa.

“Su valentía, compasión y dedicación a la protección de los demás reflejan la mejor tradición de las fuerzas del orden. Honramos su vida y su servicio con gratitud; que su sacrificio nunca sea olvidado”, declaró Newsom.

Se creó una recaudación de fondos en el sitio web de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California para apoyar económicamente a la familia del alguacil Núñez.

