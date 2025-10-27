Alguacil hispano de San Bernardino muere tras ser baleado en Rancho Cucamonga

Un alguacil hispano del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino falleció después de ser baleado este lunes en Rancho Cucamonga por un sospechoso que se dio a la fuga en una motocicleta, confirmaron las autoridades.

El oficial Andrew Núñez fue identificado por el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, como el alguacil que murió tras la balacera.

In Loving Memory of Deputy Andrew Nunez



With heavy hearts and profound grief, we honor the memory of San Bernardino County Sheriff’s Deputy Andrew Nunez, who tragically lost his life in the line of duty on October 27, 2025.



Núñez deja a su esposa, quien está embarazada, a una hija de dos años, una madre y cuatro hermanos, dijo el sheriff Dicus.

El sheriff mencionó que Núñez era veterano de seis años en el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, con cinco años de servicio a la comunidad de Rancho Cucamonga. Fue descrito como un “padre y alguacil maravilloso”.

El incidente ocurrió cuando los alguaciles respondieron a una llamada por violencia doméstica en la cuadra 12300 de Hollyhock Drive, al norte de Victoria Gardens, en Rancho Cucamonga, y el sospechoso, de inmediato, abrió fuego y lesionó a Núñez en la cabeza.

Después de los disparos, el sospechoso se subió a una motocicleta, lo que originó una persecución a alta velocidad que terminó en un accidente en la Autopista 210 cerca de Upland.

El sospechoso fue enviado a un hospital, en calidad de detenido, en condición estable después del percance en la autopista.

Núñez fue trasladado de urgencia al Arrowhead Regional Medical Center, en Colton, donde finalmente se determinó que había fallecido, alrededor de la 1:13 p.m.

Durante una conferencia de prensa la tarde de este lunes, el sheriff Dicus confirmó que un oficial de narcóticos fuera de servicio llevó a cabo una “intervención legal” al golpear al sospechoso mientras viajaba en la motocicleta, lo que provocó el choque que puso fin a la persecución.

En el centro médico se reunieron agentes del orden frente a la sala de urgencias del centro médico.

La oficina del fiscal del condado de San Bernardino dijo que se anticipa que se presentará un cargo de asesinato por parte de un agente de paz, además de cargos de violencia doméstica, contra el sospechoso.

Por la noche, el cuerpo de Núñez fue trasladado del centro médico a la oficina del médico forense, acompañado de una larga procesión con más de 100 alguaciles del condado de San Bernardino.

